Naša najpoznatija modna dizajnerka Verica Rakočević i njen 35 godine mlađi suprug, model i muzičar Veljko Kuzmančević, danas proslavljaju 13 godina braka.

Zbog velike razlike u godinama mnogi su sumnjali u njiovu ljubav, a i dan danas javnost intrigira njihov brak. Ipak, oni su sve ove godine istrajali uprkos svim komentarima i velikoj medijskoj pažnji, a ovim povodom se Verica oglasila na svom Instagram profilu.

- Danas 13 godina braka, idemo dalje pa dokle bude - napisala je.

Verica Rakočević proslavlja 13 godina braka sa Veljkom Kuzmančevićem Foto: Printscreen Instagram

"Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće"

Verica je jednom prilikom govorila o potomstvu i istakla da je Veljko svestan da nije moguće da mu ona podari dete.

- Kao svaka druga osoba koja iznosi svoj stav na tu temu... Potomstvo je nešto sa čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je svojevremeno Veljko Kuzmančević, a Verica je takođe iznela svoj stav.

- Mi smo u braku u kome je potomstvo nemoguće. Veljkov izbor je trenutno takav i bez obzira na to što misli da je to zauvek tako, ne znači da se jednog dana neće promeniti. Ako to bude za mog života, nećemo biti muž i žena, ali bićemo svakako najbolji prijatelji. Na našu sreću, trenutno živimo jako srećan život. Koliko će on trajati samo Bog zna, jer on nas je u svoj njegovoj nespojivosti spojio - objasnila je tada kreatorka.

- Moj muž ne želi decu i poštovaću njegovu odluku. Više puta je rekao da ne razume ljude kojima su deca najvažnija na svetu - istakla je Verica ranije za Informer.

