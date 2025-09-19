Slušaj vest

Pre 39 godina dogodila se stravična nesreća u kojoj su život izgubili članovi Crvene jabuke.

Na jučerašnji dan, 18. septembra 1986. godine, članovi grupe “Crvena jabuka” doživeli su tešku saobraćajnu nesreću u Jablanici dok su putovali na koncert u Mostar.

Stradala dva člana

Aljoša Buha, basista grupe, preminuo je na mestu nesreće, a Dražen Ričl (zvani Zijo i Para) zadobio je teške povrede. Preminuo je u bolnici 1. oktobra iste godine.

Njihov koncert na mostarskom stadionu Kantarevac bio je dugo najavljivan, a trebao je označiti početak ambiciozne turneje mladog sastava.

Foto: Printscreen/Youtube

- Poklonici njihovog prepoznatljivog muzičkog izraza ispunili su Kantarevac do poslednjeg mesta. Koncert Crvene jabuke, međutim, nije održan. Niti će ijedan drugi biti održan u istom sastavu… – preneo je tada Yugopapir.

Članovi benda krenuli su s tri automobila i malim kamionetom s instrumentima iz Sarajeva prema Mostaru u popodnevnim satima. Bas-gitarista Aljoša Buha, pevač Dražen Ričl Zijo i vozač Zlatko Arslanagić seli su u Fiću. Iza njih su u Golfu vozili Dražen Žerić i Darko Jelčić.

Odmah iza Jablanice prema Mostaru Žerić i Jelčić, kao i predstavnici “Atlasa” iz Zenice, organizatora turneje, u “Zastavi 1500” naišli su na veću grupu ljudi okupljenih oko smrskanog Fiće. Nisu imali vremena mnogo se obazirati jer su žurili na koncert.

Nažalost, u tom Fići bili su njihovi kolege. Fićo se u oštroj krivini zaneo, skrenuo na levu stranu i uz žestok prasak sudario s kamionom vršačke registracije.

Osnivač benda

Dražen Ričl, nadimka Zijo, bio je glumac, komičar, nadrealista, jedan od pokretača “novog primitivizma”, gitarista nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontmen i jedan od osnivača “Crvena jabuke”. Ričl je jedno vrijeme bio i gitarista benda “Elvis J. Kurtović”, te glumac u “Top listi nadrealista”.

Foto: Kurir

Nadimak “Para” dobio je u jednoj anegdoti prilikom igre s decom. U septembru 1981. godine, nastupao je s grupom „Žaoka“ na legendarnom koncertu „Zabranjenog pušenja“. U proleće 1982. godine, rodila se ideja za grupu „Elvis J. Kurtovich“, u koju Zijo prelazi svirati u jesen. U njoj se prvi put pojavljuje i kao pevač pesme koju je sam komponovao i napisao: „Sva su raja otišla na more“.

Uskoro zbog neslaganja u bendu, Zijo napušta grupu i počinje raditi sasvim neke druge stvari. Već je tada imao mnoge pesme. U proleće 1985. godine, Zijo i Zlaja razgovaraju o tome da naprave zajednički bend. Ubrzo su i pronašli ostale članove benda, te snimaju i prvi album grupe „Crvena jabuka“. Sledila je prva turneja 1986. godine, koja nikada nije održana, upravo zbog saobraćajne nesreće u Jablanici.

Kurir/Najportal