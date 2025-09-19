Slušaj vest

Mirko Šijan, sin poznate pevačice Goce Božinovske, uživa u luksuznom životu sa suprugom i decom, a sada je Bojana Šijan pokazala šta se nalazi iza visokih zidina koje kriju vilu sa bajkovitim dvorištem.

Naime, kuća, procenjena na 700.000 evra, odiše luksuzom, a pažnju privlače bazen i palme koje stvaraju pravi rajski ambijent poput onih na egzotičnim destinacijama.

Dvorište je sada dodatno sređeno, pa pored dodatnih palmi koje su posađene, tu su i banane i travnjaci koji se održavaju, a oko celog imanja su visoke ograde.

OD BIZNISA DNEVNO ZARADI 300.000

Mirko Šijan svoju sreću našao je kraj jedne od sestara Rodić. On je pre nekoliko godina Bojani Rodić izgovorio sudbonosno "da".

Nakon svadbe Mirko je sa Bojanom krenuo u vrlo unosan biznis. Njegovi tast i tašta imaju farmu pilića, a Šijan se priključio ovom porodičnom biznisu pa kako tvrde izvori za domaće medije on za dan na pijaci zaradi i do 300.000 dinara.

Koliko se dnevno može zaraditi na pijaci otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - tvrdio je on za Informer.