Naš poznati folker Era Ojdanić pored uspešne muzičke karijere, uspešno se bavi ugostiteljstvom. Međutim sada se može pohvaliti i svojom lutkom.

Naime, na mreži "X" Fotografija Ere kao Kena, zabavila je sve na ovoj društvenoj mreži, mada neki su u šali komentarisali i da je Barbi zbog duge kose koju je nekada nosio.

Era Ojdanić kao Ken Foto: Preent Screen

"Želim ovo", "Prave žene žele ovo", " Da ti poručim" - bili su samo neki od komentara.

Podsetimo, prva pevačica koja je imala svoju lutku bila je Lepa Brena.

Bio Intiman sa muškarcem

Era Ojdanić je nedavno javno pričao o istopolnim odnosima, te otkrio da nije fan istih.

Ipak, priznao je da je imao prilike da se oproba u njima.

- Okusio sam i intimne odnose sa muškarcima, ali više mi se sviđa sa ženama - rekao je Era svojevremeno za domaće medije

Ljubi 43 godine mlađu devojku

Podsetimo, Era Ojdanić šokirao je javnost kada je uplovio u vezu sa 43 godine mlađom devojkom, a on priznaje da mu razlika u godinama ne prestavlja nikakav problem.

Svojevremeno je govorio o glumcu Lazaru Ristovskom koji je u vezi sa 39 godina mlađom Anicom.

- Čitao sam o Lazi i njegovoj devojci, portali su brujali o tome! Nemam ništa protiv, mogu samo ovakve stvari da podržim. On i ja smo kao braća, jurimo 50 godina mlađe žene! Prave smo konjine u punoj snazi, ali u tome nema ništa loše! Tretiramo žene kao malo vode na dlanu, tako da s nama nikad nema problema. Mladi klinci treba samo da uče od nas - rekao je pevač za domaće medije.

