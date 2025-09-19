Slušaj vest

Nenad Knežević Knez drag je gost na venčanjima, pokazuje snimak koji je pevač objavio na svom Tiktok profilu.

Jedna od svadbi na kojoj je bio iznenađenje za mladence, oduševila je korisnike društvenih mreža.

Kako se može videti na snimku, mladenci su strpljivo čekali svoju svadbenu tortu, a onda su doživeli šok!

I ako je tortu pratila pesma "Dal si ikada mene voljela" koja je jedan od najvećih hitova Kneza, niko nije očekivao da će se i Nenad pojaviti.

Trenutak kada su ga ugledali prvo je zbunio, a potom oduševio mladence. Mlada u početku nije primetila da je pevač ispred njih, pa joj u trenutku nije bilo jasno zašto se njen suprug hvata za glavu. Međutim, nakon nekoliko sekundi i onda je videla o čemu se radi pa je počela da vrišti.

Osmeh pevača pokazao je koliko mu je drago što su mladenci oduševljeni njegovim dolaskom, a u opisu videa napisao je i da i njemu kao i mladencima zauvek ostanu u sećanju ovakvi trenuci.

- Da su me očekivali, nisu. Na desetine je venčanja na kojima sam dolazio kao iznenađenje. Svaki taj trenutak i meni kao i vama ostao je zauvek u sećanju. Hvala vam na ljubavi koja traje više od tri decenije! Vidimo se 4.12.2025 na mom koncertu u Sava Centru! - piše u opisu videa.

Podsetimo, pre nekoliko dana Nenad je objavio snimak na kom sa svojim kolegom Sergejom Ćetkovićem u duetu peva "Dal si ikada mene voljela", a reakcija publike pokazala je koliko ih je ovaj duo oduševio.