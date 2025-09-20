Slušaj vest

Postoje mnoge estradne ličnosti čija su deca krenula njihovim stopama, ali ima i onih čiji su naslednici se odlučili za velike škole, pa mnogi od njih su napustili porodični dom i otišli preko grane kako bi završavali razne škole i fakultete.

Saša Matić, Aco Pejović, Kaja Ostojić, Nataša Bekvalac, neki su od javnih ličnosti koji su svoju decu poslali na studije u inostranstvo.

Pre nekoliko dana,Nataša Bekvalac ispratila je stariju ćerku Hanu Ikodinović na studije u Madridu.Pevačica je otišla s njom kako bi bila sigurna da se njena ćerka lepo smestila u novom gradu i državi. Kako pišu mediji Hana će u španskoj prestonici studirati na prestižnom univerzitetu gde školarina na godišnjem nivou iznosi 15.000 evra.

Aco Pejović ne krije koliko je ponosan na svoje naslednice, a nedavno je govorio i o njihovim izborima i školama za koje su se odlučile.

Njegova ćerka Marija je specijalizant plastične hirurgije na univerzitetu u Sau Paulu.

- Trenutno se nalazi tamo, ima još dve godine da specijalizira na rekonstruktivnoj plastičnoj hirurgiji. Tamo je na jednoj klinici, radi... - rekao je Pejović nedavno za "Blic".

Saša Matić nedavno je svojoj mlađoj ćerki Tari proslavio punoletstvo, a tu je bila i njegova starija ćerka koja ima 21 godinu i studira takođe u inostranstvu.

- Aleksandra studira u inostranstvu. Izabrala je ekonomiju, biznis i finansije. Moramo da imamo u familiji nekog ko zna sa parama - rekao je Matić jednom prilikom.

Kaja Ostojić svoju naslednicu školovala je u Americi, a njena ćerka i nakon završetka studija odlučila je da ostane tamo.

Ona je studirala u Sjedinjenim Američkim Državama i bavi se marketingom, a kako je Kaja jednom prilikom govorila, njena naslednica Nikolina dobila je i stipendiju na američkom univerzitetu:

- Nikolina završava drugu godinu studija i kreće na treću. Dobila je stipendiju za treću godinu i ja sam ponosna majka, jer se znanje isplati. Inače, imala sam priliku da odem da je posetim i vidim kako tamo uživa. Da mogu, i ja bih sutra otišla u Ameriku i ne bih se obazirala na to što ne viđam mamu, tetku, strinu, ujnu... Lepo je u Americi - rekla je Kaja jednom prilikom.

