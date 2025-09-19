Slušaj vest

Pevač Savo Perović, zajedno sa Blondi, već dugo izaziva veliku pažnju javnosti od kako je zakoračio na scenu. U jednom intervjuu, pevač je otvoreno govorio o svom odrastanju, kao i o odnosu sa majkom, koja je često bila na meti kritika zbog golotinje koju deli na društvenim mrežama.

Foto: Kurir Televizija

- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava – izjavio je Savo. Takođe, otkrio je šta mu je najteže padalo kada su u pitanju spekulacije o njegovoj majci:

- Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke. A pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada. – našalio se.

Savo je, iz svoje perspektive, ove priče sada shvatio kao smešne.

- Najgore što sam čuo za svoju majku je da radi za pare, dešavalo se da pročitam to, pre bi me to zabolelo, sada se tome smejem -– zaključio je Perović za Hajp.

1/7 Vidi galeriju Savo Perović Foto: Petar Aleksić, Printscreen/grandonline

Otvorila Onli Fens

Blondi je oduvek privlačila pažnju, što svojim izgledom, oblačenjem i ponašanjem, a ništa manje i izjavama. Ona je nedavno rešila da okuša sreću otvaranjem profila na platoformi za odrasle.

Svojevremeno je u intervju za Kurir piznala da svaka njena odluka zavisi od potvrde sinova, kojima ne želi da kvari sreću, a dugo vremena joj je trebalo da od njih dobije zeleno svetlo da se upusti u ovakav podvig.

- Imam dva sina. Jedan je baš mangup, a Savo se okrenuo muzici. Nikada nisam ništa radila bez potvrde svoje dece. Mi se jako poštujemo. Oni mene uvek pitaju za savet, tako i ja njih. Ja sam svojoj deci rekla da želim da otvorim Onli fens. Moja koža je kao petnaestogodišnjoj devojčici. Ponosim se sama sa sobom i sa svojim telom prvenstveno. Druga stvar želim da drugima pokažem, da jedna žena može da ima pedeset godina a da izgleda odlično. Zaslužujem pehar. Nije važno da li ću se slikati u tangicama ili gola. Nisu loše one što se slikaju gole, već one što se lako daju. Mnoge poznate žene sa estrade hvale svog izgled, a cele su se ubrizgale botoksom. Ja izgledam fenomenalno, i ako sam cela prirodna. Pitala sam Sava da li mi dozvoljava da otvorim Onli Fens, a on mi je rekao:" Nemoj majko, ne znam koliko je to za tebe i da li ćeš podneti taj pritisak" - ispričala je Blondi i nastavila:

- Savo je potom promenio mišljenje, te je rekao: "Kad žena već stavlja provokativne slike, što to ne bi naplaćivala ". Izgleda fantastično u tim godinama - hvali se Suzana.

Savo Perović uoči nastupa na Beoviziji