Tanja Banjanin ponosna je majka sina i ćerke koji su izrasli u ozbiljne mlade ljude, međutim, iza njihove sreće kriju se teški trenuci koje je pevačica prebrodila kako bi svojoj deci obezbedila normalno odrastanje.

Jedan od najtežih za pevačicu bio je svakako onaj kada joj je prvi muž priredio traumu koju nijdna žena ne bi podnela lako.

Naime, dok je bila u drugom stanju, Tanjin suprug otpočeo je vezu sa drugom ženom, a ovu situaciju pevačica je podnela jako teško te je odlučila i da se povuče sa javne scene.

- Posle prvog braka bila sam razbijena na sitne komade, kako fizički tako i psihički. Ćerka je imala tek dva meseca, a muž mi je saopštio da je zaljubljen u drugu. Iskreno, jedva sam se podigla iz toga, spakovala sam mu stvari u kese. Više od godinu dana mi je trebalo da izađem iz krize - ispričala je Tanja svojevremeno za medije.

Iako se kao lavica izborila za svoju decu, Tanja svom roditeljstvu ipak nalazi manu i priznaje da bi neke stvari uradila drugačije.

- Trebalo bih više da stavljam sebe na prvo mesto, bar u nekim situacijama, uz poštovanje svih i ljubav prema svim svojima, ali ne može čovek protiv sebe - objasnila je Tanja uz reči da je njena priroda prosto takva.

- Stalno nešto uzmičem, i moja mama mi to prebacuje, ali ja prosto nisam nametljiva, nikad nisam znala da se proguram. I mislim da čovek i ne treba da se potura nigde, ako zaslužuje sve će to samo doći- iskrena je bila pevačica nedavno za Grand.