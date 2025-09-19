Slušaj vest

Restoran Sport sinoć je svečano otvorio novu sezonu, a publika je imala priliku da uživa u nastupu Vesne Zmijanac. Popularna pevačica, koja već tradicionalno svojim glasom obeležava početak sezone, još jednom je oduševila goste izvođenjem svojih najvećih hitova. Atmosfera je bila ispunjena emocijama, pesmom i ovacijama, što je i očekivano kada Vesna stane na scenu.

Ove godine, otvaranje je imalo poseban značaj jer je restoran potpuno renoviran i u novom ruhu dočekao prve goste. Moderniji enterijer, unapređena ponuda i prepoznatljiva energija Sporta učinili su da veče ostane upamćeno kao jedno od najsvečanijih do sada.

1/10 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Promo/Flip Petrović

Restoran je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a među gostima se našao i Boki 13, koji je svojim dolaskom privukao posebnu pažnju. Glamurozna atmosfera, uz sjajan nastup Vesne Zmijanac, potvrdila je da je pred gostima sezona za pamćenje.

Kako najavljuju organizatori, u Sportu će tokom ove sezone nastupiti sva najveća muzička imena regiona. Program je osmišljen tako da publika iz nedelje u nedelju uživa u vrhunskim koncertima i nezaboravnim noćima.

Svečano otvaranje pokazalo je da Sport i ove godine ostaje jedno od najtraženijih mesta za provod, zabavu i druženje, a kombinacija vrhunskog programa i renoviranog prostora najavljuje sezonu o kojoj će se dugo pričati.