Porodični sukobi nisu jedinstveni slučaji na estradnom nebu, a neki od sukoba poznatih sestara i braće godinama se prepričavaju. Medijska prepucavanja među pojedinima je svakodnevica, a neretko se događalo da eskaliraju i u fizički obračun.

Tu svakako prednjače sestre Aradinović, Indi i Edita, čiji se snimak tuče pre dve godine pojavio u javnosti. Na njemu su se poznate sestre tukle ispred kuće njihove majke, a onda i polomile jedan mobilni telefon. Posle toga su se brzo pomirile, okretajući ovu priču na šalu.

Međutim, to nije njihov prvi sukob, te su se prethodno i blokirale na društvenim mrežama, a u emisiji Ami Dži šou Edita je govorila o odnosu sa sestrom, ističući da on nije idealan.

- Ja bih najviše na svetu volela da smo nas dve nerazdvojne i bliske, ali to prosto nije moguće jer smo potpuno različite, imamo potpuno suprotne poglede na svet i to je prosto tako, j*biga, ne može sve da bude idealno“, rekla je Edita u emisiji, a onda je nakon nekoliko dana, kako prenosi „Skandal“, blokirala sestru na Instagramu.

Spekulisalo se da one nisu u dobrim odnosima od trenutka kada je Indi komentarisala navode o trudnoći svoje sestre. Ona je tada rekla da bi Edita trebalo da potvrdi da je u drugom stanju, a Edita je na ovo odgovorila da se Indi poigrava sa medijima.

Njihova svađa je u jednom trenutku dostigla tolike razmere da se Indi javno odrekla Edite.

- Zamolila bih svoju lažnu sestru Editu da ne postavlja moj spot na stori. Shvatam njenu potrebu da pohvali moj rad, ali njeno mišljenje mi i te kako nije bitno sada. Ona zna zašto to pišem. S obzirom da sam blokirana od njene strane na istoj mreži od 2017. godine bez objašnjenja, smatram da je podrška suvišna i lažna- napisala je.

Godinama se medijski prati i rat sestara Kovač, Kristine i Aleksandre. Iako su nekada bile vrlo bliske, te čak i pevale zajedno u grupi „K2“, pre više od deset godina, njih dve su prekinule kontakt. Tačka pucanja definitivno je bilo Kristinino otvoreno pismo, u kome je otkrila da joj je Aleksandra zamerila to što je karijeru stavila po strani i posvetila se privatnom životu. Takođe, posle ove objave, prekinula je kontakt i sa mlađom sestrom Anjom i ocem Kornelijem. Kristina već godinama živi u Švedskoj, a u Srbiju je došla na sahranu oca, kada se na groblju nije pozdravila sa sestrama.

Ipak, glavni krivac njihove svađe bio je Aleksandrin partner, Roman Goršak, koji je u negativnom kontekstu komentarisao Kristinu, na šta Aleksandra nije reagovala.

- To što je izrečeno od strane partnera moje rođene sestre bilo je skandalozno i neprijatno za čitanje. Prvi put me je javno pljuvao kada je Nina pevala pesmu ‘Čaroban’ na takmičenju za našeg predstavnika na Evrosongu, a pevala je i Aleksandra svoju numeru ‘Idemo dalje’. Neću ulaziti u sitne detalje, ali oni koji me znaju svesni su tuge i problema koji su već godinama vezani za moj odnos sa nekada najbližom sestrom na svetu- rekla je ona.

- Koga i kakvog voli, to je njena stvar. Šta će sve za njega da učini, takođe. Ali činjenica da njen životni partner javno pljuje i maže g**nima njenu rođenu sestru spada u njen odnos prema meni - dodala je ona.

Aleksandra se takođe oglasila nakon toga, potvrđujući da su retko u kontaktu, kao i da svaka vodi svoj život, ne želeći da iznosi detalje.

Pevačica Milica Todorović je svojevremeno bila u svađi sa svojim zetom, koji joj je navodno ukrao 60.000 evra. Kako su tada pisali mediji, Milica se zbog loših odnosa sa njim posvađala i sa starijom sestrom Jovanom, za koju je veoma vezana. Komentarišući te navode prošle godine, Todorovićeva je istakla da je bila „izdana“.

„Mediji su naduvali tu priču, mada moram da priznam da koliko ima neistine, toliko ima i istine u svemu što se pisalo. Za mene je to baš komplikovana i bolna tema, jer čovek ne očekuje da ga neko blizak izda u bilo kom smislu. Međutim, ja na to gledam iz drugog ugla. Naime, putevi su nam svima različiti, svako od nas ima već kreiran svoj, tako da je sasvim normalno da se ljudi kroz život sudbinski spajaju i razdvajaju“, rekla je ona za „Story“.



Primer porodične svađe kojoj se ne vidi kraj jeste onaj koji se odnosi na braću Joksimović. Naime, o njihovom poljuljanom odnosu se često pisalo, ali su i pevač i glumac vešto uspevali da izbegnu konkretan odgovor.

Da li je zaista sa bratom Željkom imao većih razmirica i o kakvim svađama je reč Saša Joksimović je govorio prošle godine.

- To bih zadržao samo za sebe. Posle ovoliko iskrenosti imam pravo na to. Moram da budem blizak sa svojim bratom, ali se ne družimo porodično.

- Šta znači porodica? Da bi neko bio član vaše porodice, mora to da zasluži. Nas troje smo porodica. Neke prijatelje smatram svojom porodicom, a i moji su toliko mnogobrojni i složni, tako da je meni ta ljubav dovoljna- poručila je Sašina supruga Nevena.

Ipak, oni su svetli primer da je porodica iznad svega, te su uspeli da pronađu zajednički jezik i prevaziđu sve nesuglasice. Tako da je danas Saša sa suprugom Nevenom redovan gost na svim slavljima Jovane i Željka.

