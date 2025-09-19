Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac ne krije koliko je emotivna zbog velike promene u životu svoje ćerke Hane Ikodinović. Naime, Hana se nedavno preselila u Španiju kako bi tamo nastavila školovanje, a ponosna mama ne propušta priliku da sa pratiocima podeli kako izgleda ovaj novi početak za njih obe.

Na svom Instagram profilu, Nataša je objavila fotografije Hane, koja se sada po prvi put u životu susreće sa svakodnevnim obavezama odraslih – pranjem i peglanjem veša. Uz fotografije, pevačica je podelila i simpatičnu poruku:

Hana Ikodinović prvi put sama oprala i ispeglala veš

- I uspela je da opere i opegla svoju prvu turu veša samostalno - napisala je Nataša uz emotikon koji plače od smeha.

Odlazak Hane u inostranstvo svakako je velika promena za oboje roditelja – Natašu i Danila Ikodinovića – ali i za samu Hanu, koja je odlučila da napravi veliki korak i školovanje nastavi u Španiji. Ova odluka naišla je na veliku podršku porodice, a Nataša ne skriva da joj ćerka već jako nedostaje.

Fanovi su u komentarima pružili podršku i uputili reči ohrabrenja i Hani i Nataši, uz želje za uspeh, sreću i brzo prilagođavanje na novi život daleko od kuće.

Čini se da Hana već sada pokazuje zrelost i samostalnost, a njena mama ima sve razloge da bude ponosna!

