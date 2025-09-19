Izgleda da je sezona "Elite" donela mnogo uzbuđenja i neočekivanih dešavanja, posebno u vezi sa Asminom Durdžićem . Njegovo pojavljivanje i način na koji je prikazan u rijalitiju izazvali su interesovanje i simpatije kod gledalaca, a posebno kod Milosave Pravilović.

- On je poseban. Ono što on ima nema niko ovde. Poseban je. Meni ne trebaju pare, ja napravim pare kad hoću. Ja sam tip kao i on, zato mi se i sviđa. Sposoban, energičan, nema dlaku na jeziku, i te kako reže. E zato mi se sviđa i šta sad, tu nema ništa loše - rekla je Milosava.

- Meni se njena energija stvarno dopada i osećam nešto, brate, ludilo. Mene je strah da ona sa mnom ne tera rijaliti.

Za sve krivi Anelinu majku

U toku emisije "Gledanje snimaka" Asmin je nastavio da priča o Aneli i celoj porodici Ahmić, a još jednom je iskazao svoje sumnje da mu je njena majka Jasna, u narodu poznata kao Grofica, "bacila magiju" zbog određenih dešavanja u njegovom intimnom odnosu sa Stanijom.

- Kad nekoga voliš i imaš emociju za odnose, ja kad sam želeo da imam odnose, svaki put me je glava razvaljivala - rekao je Asmin.

"GRLIŠ DEČKA, A MENE GLEDAŠ" Sara Stojanović i Asmin flertuju pred svima, samo što je smuvala 20 godina starijeg Ivana, krenula na drugog

Rijaliti "GRLIŠ DEČKA, A MENE GLEDAŠ" Sara Stojanović i Asmin flertuju pred svima, samo što je smuvala 20 godina starijeg Ivana, krenula na drugog

Izgleda da je sezona "Elite" donela mnogo uzbuđenja i neočekivanih dešavanja, posebno u vezi sa Asminom Durdžićem. Njegovo pojavljivanje i način na koji je prikazan u rijalitiju izazvali su interesovanje i simpatije kod gledalaca, a posebno kod Milosave Pravilović, koja mu je otvoreno iskazala divljenje i privrženost. Milosava je istakla da joj se sviđa njegov karakter, energija i iskrenost, i čak je izrazila želju da mu bude podrška i prijateljica.

Durdžić je bio šarmiran njenom iskrenošću i šaliće se na njen račun, izražavajući strah da bi njegova veza sa njom mogla izazvati dodatne scene i uzbuđenja u rijalitiju. Ove interakcije svakako donose dinamičnost i dodatni sloj emocija u sezonu, a pratioci su začuđeni i radoznali šta će sledeće uslediti