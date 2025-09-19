BACILA OKO NA 20 GODINA MLAĐEG Milosava se javno udvara Asminu Durdžiću: Ono što on ima nema niko ovde. Poseban je!
Izgleda da je sezona "Elite" donela mnogo uzbuđenja i neočekivanih dešavanja, posebno u vezi sa Asminom Durdžićem. Njegovo pojavljivanje i način na koji je prikazan u rijalitiju izazvali su interesovanje i simpatije kod gledalaca, a posebno kod Milosave Pravilović.
- On je poseban. Ono što on ima nema niko ovde. Poseban je. Meni ne trebaju pare, ja napravim pare kad hoću. Ja sam tip kao i on, zato mi se i sviđa. Sposoban, energičan, nema dlaku na jeziku, i te kako reže. E zato mi se sviđa i šta sad, tu nema ništa loše - rekla je Milosava.
Durdžiću je bilo simpatično Milosavino izlaganje, pa se na njene reči našalio:
- Meni se njena energija stvarno dopada i osećam nešto, brate, ludilo. Mene je strah da ona sa mnom ne tera rijaliti.
Za sve krivi Anelinu majku
Asmin Durdžić postao je učesnik "Elite 9" gde iznosi sav prljav veš iz odnosa sa Aneli Ahmić.
U toku emisije "Gledanje snimaka" Asmin je nastavio da priča o Aneli i celoj porodici Ahmić, a još jednom je iskazao svoje sumnje da mu je njena majka Jasna, u narodu poznata kao Grofica, "bacila magiju" zbog određenih dešavanja u njegovom intimnom odnosu sa Stanijom.
- Kad nekoga voliš i imaš emociju za odnose, ja kad sam želeo da imam odnose, svaki put me je glava razvaljivala - rekao je Asmin.
Milosava majka Aleksandre Nikolić
