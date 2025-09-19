Slušaj vest

Saša Mirković, direktor "Hajp" produkcije iznenadio je javnost svojim novim projektom za koji ističe da će pomeriti granice. Poznat je po inovacijama i istrajnosti, a ovoga puta je smislio pravu poslasticu za sve talente kojima je pasija pevanja

Direktor Hajpa je otkrio da počinju audicije za novo muzičko takmičenje i to od 1. marta 2025. godine, a članovi žirija će biti zvezde sa samog vrha estrade koje će od talentovanih ljudi birati one najbolje. Mira Škorić, Aca Lukas, Željko Šašić , Miroslav Ilić, Lepa Lukić, a u stručnom žiriju će se naći, na veliko iznenađenje svih, naći bivša supruga Lukasa i Šašića, Sonja Vuksanović.

Ana Nikolić novi član žirija Foto: Preent Screen

U svetu muzike, gde se talenti često ističu, Ana Nikolić se pridružila timu Hajp Zvezda kao novi član žirija. Ova popularna pevačica donosi svoje bogato iskustvo i strast prema muzici u najnovije pevačko takmičenje u regionu.

Prihvatili da budu članovi žirija

Potpuno neočekivano Saša Mirković je iznenadio javnost najavom žirija za prvu sezonu takmičenja "Hype Zvezde".

U njemu će, verovali ili ne, zajedno sedeti bivši bračni partneri Aca Lukas, Sonja Vuksanović kao i njen prvi suprug Željko Šašić!

- Ovo je dokaz da Hype samo spaja ljude. Upravo sam dobio informaciju i razgovarao sa EX bračnim parom Vuksanović. U žiriju u Hype zvezdama ocenjivaće takmičare stilski Sonja Vuksanović, a zamislite, Željko Šašić i Aca Lukas će takođe biti u žiriju. Pa gde ovo ima, pored ostalih naših pevača, ova trojka će biti vrh – rekao je Saša, izazvavši pravu pometnju ovom informacijom.

