Velika zvezda, a skroman kao da nije poznat – Zdravko Čolić ostavio je utisak koji se i dalje prepričava u Crnoj Gori.

Zvezda koja ne glumi zvezdu – tako bi se u jednoj rečenici mogao opisati susret radnika sa plaže u Budvi sa legendarnim Zdravkom Čolićem.

– Sedeo je kratko s društvom u kafiću, prišao sam da se slikamo. On meni: ‘Dobar dan, ja sam Zdravko Čolić’. Ja u šoku! Kažem: ‘Znam, Čolo’, a on opet: ‘Pa da se upoznamo’. Gledam ga i ne verujem koliko je prizeman. Zvezda kakvu ceo region voli, a ponaša se kao da je moj komšija. Predivan gospodin– prisetio se naš sagovornik koji nije krio oduševljenje ni Lepom Brenom.

Dobio poziv za žiri u "Zvezdama Granda"

Zdravko Čolić je, pored Lepe Brene i Suzane Jovanović, po svemu sudeći još jedna želja za člana žirija u muzičkom šou-programu "Zvezde Granda". Tu nameru čelni ljudi "Grand produkcije" na sve načine pokušavaju da ostvare.

U prilog tome svedoči naš izvor blizak produkciji.

- Grand ozbiljno radi na tome da napravi ozbiljan stručni žiri za novu sezonu. Brena i Suzana bi unele novu energiju u ovaj šou-program, a tek Čola, to i da ne govorim. Njegovi hitovi se od samog početka ovog takmičenja pevaju u takmičenju i učešće takve zvezde bi veoma značilo, kako kandidatima, tako i za gledaoce. Čolu bi upoznali iz drugog ugla - priča naš sagovornik.

