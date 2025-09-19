Slušaj vest

Mirjana Aleksić učestvovala je u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a žiri je osvojila raskošnim glasom. Iako su joj predviđali blistavu karijeru, ona se povukla sa estrade i posvetila porodici.

Naime, pre šest godina, na relaciji Beograd – Istanbul, Mirjana je upoznala ljubav svog života, momka iz Alanje sa kojim je dobila ćerkicu kojoj su dali ime Maja.

Foto: printscreen/Grand News

Šuškalo se da živi u Istanbulu i da je njen suprug bogataš, međutim istina je mnogo drugačija.

- Suprug i ja živimo u Bogatiću. Odemo samo u Tursku na letovanje. Neko vas je opasno slagao da je moj muž milioner - rekla je Mira svojevremeno i dodala:

- Ne znam što je to toliko bitno. Iz Turske je i to je sve što mogu da kažem. Došao je na jedan festival pre nekoliko godina i upoznali smo se u avionu. Supruga je privukla smirenost koju imamo u Bogatiću. Zato se ovde i preselio. U Istanbulu je sve bučno i užurbano, želeli smo da pobegnemo od gradske vreve.

1/5 Vidi galeriju Mirjana Aleksić učestvovala je u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a žiri je osvojila raskošnim glasom. Iako su joj predviđali blistavu karijeru, ona se povukla sa estrade i posvetila porodici Foto: Nesa Videal, Printscreen

Mirjana Aleksić nedavno je napravila pometnju na društvenim mrežama pesmom "Fatalna žena". Svi se tad pitali da li je zaista ozbiljna ili je u pitanju neka parodija, jer ona do sada nikada ovakve stihove nije pevala.

"Kao klinka sam se udala, mladost moju u ruke mu dala, rodila mu i ćerku i sina i služila kao veš mašina. Duša mi se raspada od plača kraj šporeta i usisivača, sada čujem neke klinke ganja, dosta mi je ovog s**nja. Emocije nema, jaka sam ko stena, ja sam ta žena fatalna" - prva je strofa koja je odmah izazvala reakciju.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: