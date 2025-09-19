Slušaj vest

Nakon što je Miljana Kulić pred svima razmenjivala nežnosti sa Filipom Đukićem, sad se oglasila njena majka Marija, vidno zgrožena ćerkinim ponašanjem.

Marija Kulić tvrdi da Miljanu Đukić uopšte ne zanima već da se preko njega sveti Aniti Stanojlović zbog afere koju je imala sa Lazarom Čolićem Zolom.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Anita Stanojlović se zabavlja sa Filipom Đukićem, a pre njega je bila sa Zolom. Zapravo, Zola je prevario Miljanu sa Anitom u rijalitiju. Zbog toga je Miljana bila sa Đukićem, da vrati Aniti. Ona je takva, sebe će da osramoti samo da vrati milo za drago. Ne zaboravlja takve stvari. U svakom slučaju meni je to odvratno - kaže Marija Kulić za Informer i dodaje da Zola neće dobiti honorar veći od 2000 evra nedeljno.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

- Traži 6000 evra? Nema od toga ništa, niko mu neće dati toliki honorar. Ne vredi on toliko. On se kači na Miljanino ime da bi ušao u rijaliti jer napolju ne može da zaradi ni 1500 evra, posao nema, tamo reklamira neke klubove za neku siću. Videćete da će ući za 2000 evra.

Marija ne bi volela da se Miljana pomiri sa Zolom

1/3 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola smršao 23 kilograma Foto: Printscreen

Iako Zola uveliko pregovara za ulazak u ''Elitu'', Marija ističe da ne bi volela da ga vidi na vratima Bele kuće.

- Ne bih volela da Zola uđe i da se ponovo zalepi za njega. Znam da se on drogira. Od droge je oslabio, a ne od čajeva i tableta. Miljana ga celo leto nije spominjala. Ranije je stalno pričala o njemu i zvala ga je, ali sada je ništa nije zanimalo. Ne znam što se vraća na priču o njemu, ne znam ni da li je ona tražila da ga uvedu - kaže Marija za Informer i otkriva da u vezi Zola ucenjuje Miljanu.

- Zola Miljani ne treba, ona kada je u vezi, prestane da komentariše situacije u rijalitiju, gleda samo svoj odnos. Zola nju ucenjuje, govori joj: ''Ako hoćeš da budeš sa mnom nemoj da komentarišeš''. Ucenjuje je da se on ne bi svađao sa ljudima. Oni su milion puta pokušavali i to nikada neće da uspe. Ako uđe on će da iskoristi priču, a posle kad izađu neće da joj se javi. Njoj je najbolje kad je sama i najbolje komentariše kad je sama - zaključuje Kulićka.

Poslušajte zamimljivosti o estradnjacima: