Nakon što je Mladen Mijatović odlučio da se vrati na televiziju, kao bomba je odjeknula vest da je voditelj smuvao koleginicu sa Pinka.

Međutim, voditelj to još uvek nije potvrdio niti demantovao, već je novom objavom sve bacio u rebus.

On je uz novu fotografiju napisao i zanimljiv stih.

Voditelj Mladen Mijatović se vratio na ružičastu televiziju

- Nije magija ni u izgledu, ni u godinama, magija je u energiji kojom zračimo - napisao je Mijatović ispod fotografije.

Smuvao koleginicu sa Pinka

Novinar crne hronike Mladen Mijatović vratio se u Beograd i ponovo počeo da radi na televiziji Pink, a to nije jedina novost u njegovom životu

Nakon raskida sa Deom Đurđević, on je sada u novoj emotivnoj vezi.

Naime, kako prenosi "Republika.rs", Mladenova nova devojka je takođea koleginica sa Pinka.

- Sve kolege su se obradovale kada su saznale da se Mladen vraća, a inače je u vezi sa koleginicom koja se bavi praćenjem suđenja. Oni su se preko posla i upoznali - ispričao je izvor.

Mladen Mijatović

"Dea je moja bivša devojka"

- Posle dve godine sam se vratio iz diplomatije, danas mi je prvi dan na poslu, veoma sam zadovoljan i srećan. Kolege su oduševljene, lepo su me dočekali, zajedno srećni i zadovoljni. Nisam ni iznenađen, znao sam da će tako da bude, mi smo jedan dobar tim, dobri ljudi, odrasli profesionalci. Baš mi je drago da su me tako prijatno primili - rekao je on i otkrio da li mu smeta što ga i dalje povezuju sa bivšom partnerkom Deom sa kojom je bio u dugogodišnjoj u emotivnoj vezi.

- Ona je moja bivša devojka, tako da, nemam ja ništa... Svako živi svoj život, a kažem vam, ja sam fokusiran na posao i to mi je apsolutni prioritet - zaključio je on.

