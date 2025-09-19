Slušaj vest

Sin Zlate Petrović i Hasana Dudića, Miki Dudić učesnik je "Elite 9", a njegov otac je sad otkri sve o razlogu ulaska, ali i kako on doživljava njegov boravak tamo.

Kako je Hasan istakao, srce mu se cepa kada ga gleda u "Eliti 9" među učesnicima koji ne biraju sredstva za vređanje.

- Podržao sam ga, neka je ušao. On je priznat muzičar, aranžer, kompozitor, pratio je mene, Šabana, Zlatu, Ildu. Ovo mu je dobra promocija, on je uvek živeo u senci roditelja. Ja sam njega terao pre 20-25 godina da snimi moje pesme, to su tvoja dela, ti si naslednik, ali on nije hteo. Sad mu je došlo da hoće da se predstavi, hoće da otvori studio. Ima neki plan svoj - kaže Hasan i dodaje:

Gledam ga, pratim. Vidim sad ćuti, on je dobar čovek, za razliku od ovih. Osnovnu školu je završio sa odličnim uspehom, ugostiteljku je završio, nižu muzičku školu, on sebe izdržava od svoje 15 godine. Za razliku od većine tamo, on je kapacitet i gospodin. Svi su dolazili gde je on svirao, mnogo para je zarađivao, znao je za veče da podele i po 3.000, 4.000 i 5.000 evra, kada su ovi naši fudbaleri išli po restoranima.

Najviše ga plaši, kako kaže, kako će Mikijeva deca doživeti njegov boravak u rijalitiju.

- Srce mi se kida kada ga gledam, samo se plašim, on je dobar, ima dobru dušu, tu su ljudi koji ne biraju sredstva da uvrede. On ima ćerku od 19 godina, sin mu je fudbaler, plašim se da ga ne vređaju, a deca su mu za primer.

Bez obzira što je njegov brak sa Zlatom davno okončan, njih dvoje se redovno čuju, a bole ga komentari ostrašćenih rijaliti gledalaca.

- Čuli smo se Zlata i ja, eno je baš kod njega u stanu, sređuje. Mi smo u super odnosima, baš sam joj rekao: “Zovi me šta god da ti treba, ne ustručavaj se”. Ona je jako emotivna, ima godina, ona je jedno dobro biće, pošten čovek, svi je vole. Čitao sam neki prostaci što pišu: “Ušao i drugi sin Zlatin”. To pišu ljudi koji ništa u životu nisu uradili i ne vrede ni pet para, ali zna se ko je ko.

Hasana je otkrio i da li se čuje sa Zlatinim sinom Jovanom Pejićem Pejom, kao i kako gleda na njegovu vezu sa Enom Čolić.

- Peja se ne javlja, sa Enom je i njenim malim, fino im je. Ja ne mogu da se mešam, ni meni se niko nije mešao - rekao je Hasan osvrćući se na svoj život:

- Ne kajem se ni zbog čega. Gledam kako ću dalje. Počele su moje pesme da me ubijaju - “Nije lako biti sam”, “Sad je kasno za novi početak”, ima tema koje me pogađaju. Svima treba emotivna podrška, a kamoli meni, iskreno prijateljstvo i reči mnogo znače za sve ljude.

Kuća u Šapcu mu je bila baksuzna, pa je prodao

Prve muzičke početke Hasan je imao u Šapcu, gde je kupio i kuću u kojoj je svio porodični dom, a onda sve prodao.

- Ovde, u Šapcu sam počeo karijeru, kupio kuću i živeo tu 36-37 godina. Takva je sudbila bila, morao sam tu kuću da prodam, a tu sam imao dve žene. Baksuzna mi je kuća i eto, takva mi je sudbina. Valjda će biti treća sreća - kaže on.

Mogao sam da poginem

Dudić je progovorio i o njegovom zdravstvenom stanju, te je istakao da se uprkos svemu što mu se dogodilo, oseća kao mladić.

- Mnogo sam emotivan čovek, proživeo sam od malih nogu svašta, a i imao sam i mnogo situacija koje se svakom čoveku dogode, udese, prehlade, jednom sam pošao i Šabanu na rođendan i pada ogromno nešto sa zgrade, letnje vreme, ja u papučama i ja da to ne udari ženu u glavu, ja je gurnem i meni padne na leđa. Bogu hvala, moglo je da me ubije i posle toga sam dva meseca ležao, ali ništa nisam polomio, a mogao sam da poginem, ni korona me nije zaobišla. Ali, eto ne da Bog, Hasa svog.

Šaban je bio povučen, a ja đavolčić

Hasan Dudić je sa setom u glasu govorio o bratu Šabanu Šauliću, pa se prisetio detinjstva i odrastanja u Šapcu.

- Lep je osećaj pevati u Šabanovu čast, ali moram priznati i setan. Žao mi je što ga nema među nama. Hvala svima koji su podržali ovaj projekat. Naše detinjstvo je bilo predivno. Ja sam kao dete bio legenda ovog grada, stari šabački mangupi su me obožavali. Ostajao sam sa Šabanom do ranih jutarnjih sati, ma bio sam đavo. Šaban je za razliku od mene bio tih i povučen, brilijantan čovek, a ja sam bio đavolčić - priča on.

