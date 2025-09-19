Slušaj vest

Nakon što je u komšiluku Kije Kockar izbio požar, o čemu se već uveliko priča, ona se oglasila i pokazala jezive prizore.

 Ubrzo nakon toga podelila je još jedan stori gde je napisala

- Ako mi izgori zgrada... Iskreno neću ni ići, u šoku sam. Ovog trenutka sam i ravna linija za moje zidove, već da svi budu ok. Ne znam šta da kažem.

Međutim, sad se oglasila i pokazala da ide iz Srbije, slikala se na beogradskom aerodromu i pokazala da putuje u Tursku.

Kija Kockar
kija Kockar putuje za Tursku Foto: Preent Screen

Kupila nekretninu u Alanji

Podsetimo, bivša voditeljka i rijaliti učesnica otkrila je da je pre par godina pazarila stan u poznatom turskom letovalištu Alanja gde često boravi. U sklopu zgrade gde se nalazi njena nekretnina postoji bazen, sauna i restoran.

- Imati nekretninu u inostranstvu je izazov ponekad. Moja divna prijateljica odvoji svoje slobodno vreme da meni pomogne uvek (ovog puta da me sačeka novi internet) i moram javno da kažem: I love you (volim te)! Ti si još jedan razlog zašto volim Alanju! Vidimo se uskoro - napisala je Kija.

Kija Kockar uživa u Porto Riku Foto: Preent Screen

 Kurir.rs

Ne propustiteStarsOKO KIJE KOCKAR BUKTI POŽAR: Vetar je baš jak, vatra je blizu mog stana! Rijaliti učesnica uznemirila jezivim kadrovima (FOTO)
Kija Kockar podelila uznemirujuće kadrove požara
RijalitiOVE POBEDNIKE RIJALITIJA JE SRBIJA NAJVIŠE VOLELA: Skandal majstori, pevači, postali poznati bez zanimanja: On je prošao kao bos po trnju
Untitled-2.jpg
StarsJEZIVA SCENA NA GROBU OCA KIJE KOCKAR: Rijaliti pobednica otkrila sve o problemima s familijom: Stric ne dozvoljava da moj tata dostojanstveno počiva (FOTO)
kija-kockar.jpg
StarsPOBEDILA U RIJALITIJU, PA SE POTPUNO POVUKLA Majka Kije Kockar vodi miran život, komšije otkrile štra sada radi: Da li je se sećate?
nadica-zeljkovic-4.jpg

 Kija Kockar uživa u Americi

Kija Kockar uživa u Americi Izvor: instagram/kijakockar