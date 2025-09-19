Slušaj vest

Nakon što je u komšiluku Kije Kockar izbio požar, o čemu se već uveliko priča, ona se oglasila i pokazala jezive prizore.

Ubrzo nakon toga podelila je još jedan stori gde je napisala

- Ako mi izgori zgrada... Iskreno neću ni ići, u šoku sam. Ovog trenutka sam i ravna linija za moje zidove, već da svi budu ok. Ne znam šta da kažem.

Međutim, sad se oglasila i pokazala da ide iz Srbije, slikala se na beogradskom aerodromu i pokazala da putuje u Tursku.

kija Kockar putuje za Tursku Foto: Preent Screen

Kupila nekretninu u Alanji

Podsetimo, bivša voditeljka i rijaliti učesnica otkrila je da je pre par godina pazarila stan u poznatom turskom letovalištu Alanja gde često boravi. U sklopu zgrade gde se nalazi njena nekretnina postoji bazen, sauna i restoran.

- Imati nekretninu u inostranstvu je izazov ponekad. Moja divna prijateljica odvoji svoje slobodno vreme da meni pomogne uvek (ovog puta da me sačeka novi internet) i moram javno da kažem: I love you (volim te)! Ti si još jedan razlog zašto volim Alanju! Vidimo se uskoro - napisala je Kija.

Kija Kockar uživa u Porto Riku Foto: Preent Screen

Kurir.rs

