Na društvenim mrežama ponovo se spekuliše o odnosu bivših učesnika Elite 8.

Sofija Janićijević objavila je fotografiju ispred zgrade u kojoj živi Stefan Karić.

Posebnu pažnju privuklo je to što je Stefan, samo nekoliko sati ranije, objavio vrlo sličnu fotografiju, snimljenu iz drugog ugla.

Pozadina i lokal u kojem su sedeli na obe fotografije, iako u različito vreme, neverovatno su slični, zbog čega fanovi smatraju da se Sofija nalazi upravo ispred njegovog stana.

Ova podudarnost odmah je izazvala lavinu komentara i spekulacija među pratiocima.

Mnogi smatraju da je reč o suptilnom znaku da se Sofija i Stefan viđaju i van kamera, dok drugi misle da je u pitanju puka slučajnost.

Podsetimo, Karić je nedavno prekinuo vezu sa devojkom Andreom Bogdanović, nakon što su isplivale vruće poruke razmenjene između njega i Sofije.

Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

Rijaliti učesnik Stefan Karić tokom boravka u rijalitiju "Elita" nije ulazio u emotivne veze jer ga je napolju čekala devojka Anrea.

Prethodnih meseci bio je veran Andrei Bogdanović, sa kojom je nastavio romansu po izlasku, međutim, njihova veza nije dugo trajala od trenutka kada je izašao iz "Elite".

Stefan se nedavno oglasio povodom priča o raskidu, te je potvrdio da više nisu zajedno, ali nije želeo da otkriva detalje.

