Mladi pevač i Influenser Andrija Jo, završio je u Urgetnom Centru, odakle se odmah oglasio putem društvenih mreža.

Okej, izgleda da sam polomio nogu. Ja stvarno ne treba iz kuće da izlazim, ali pre Urgetnog moram da ispoštujem jednu proslavu- napisao je Andrija

Andrija Jovanović polomio nogu Foto: Preentscreen Instagram

Andrija je sa svojim fanovima podelio fotografije i video snimke iz Bolnice, a javno se zahvalio prijateljima Ruži Rupić i Ani Lazarević na ukazanoj pomoći.

- Da im se zahvalim što su me razvozile po urgentnim centrima, zasmejavale me i u bukvalnom smislu donele kući -

Andrija Jo sa prijateljima u Urgentnom Centru Foto: Preent Screen

Podsetimo, Andrija je pre samo mesec dana bio hospitalizovan u bolnici u Crnoj Gori.

Prethodna dva dana su bila sastavljanje sa životom, prekjuče sam dobio toplotni udar jer je bio najtopliji dan u Crnoj Gori - napisao je i dodao:

- Čuvajte se i pazite se od ovih vrućina.

Kurir.rs

Andrija Jo u kolicima u Urgentnom centru