Slušaj vest

Mladi pevač i Influenser Andrija Jo, završio je u Urgetnom Centru, odakle se odmah oglasio putem društvenih mreža.

Okej, izgleda da sam polomio nogu. Ja stvarno ne treba iz kuće da izlazim, ali pre Urgetnog moram da ispoštujem jednu proslavu- napisao je Andrija

Andrija Jovanović
Andrija Jovanović polomio nogu Foto: Preentscreen Instagram

Andrija je sa svojim fanovima podelio fotografije i video snimke iz Bolnice, a javno se zahvalio prijateljima Ruži Rupić i Ani Lazarević na ukazanoj pomoći.

- Da im se zahvalim što su me razvozile po urgentnim centrima, zasmejavale me i u bukvalnom smislu donele kući -

Andrija Jo
Andrija Jo sa prijateljima u Urgentnom Centru Foto: Preent Screen

 Podsetimo, Andrija je pre samo mesec dana bio hospitalizovan u bolnici u Crnoj Gori.

Prethodna dva dana su bila sastavljanje sa životom, prekjuče sam dobio toplotni udar jer je bio najtopliji dan u Crnoj Gori - napisao je i dodao:

- Čuvajte se i pazite se od ovih vrućina.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"KUPIO SAM STAN, NEVEROVATNO SAM PONOSAN NA SEBE" Mladi influenser pokazao nekretninu, jurio da ga pazari godinu dana, a sad je njegov (FOTO)
2025-05-04 08_13_54-Mladi influenser ovde živi_ _Kupio sam stan, neverovatno sam ponosan na sebe_ - .jpg
StarsANDRIJA JO OSTAO ZGROŽEN ZBOG SITUACIJE U BEOGRADU! Influenser ispričao šta su mu tražili da uradi za 1.000 dinara, ŠOK!
2016-damir.jpg
Stars"BRESKVICA JE FAVORIT PUBLIKE I OŠTEĆENA JE KAO ŠTO SAM JA BIO!" Andrija Jo za Kurir: Nije joj sada lako, znam kako joj je
465465465798.jpg
Stars"ŽIRI JE NAMERNO OŠTETIO, TO SE I MENI DESILO" Andrija Jo sebe nazvao glavnim favoritom PZE 2020, pa se uporedio sa Breskvicom
465465465798.jpg

 Andrija Jo u kolicima u Urgentnom centru

Andrija Jo u kolicima  Izvor: Instagram/andrijajo