Otkrila sve detalje o vrelim letnjim noćima s Anđelom Rankovićem

- Milion neprijatelja imam u Eliti 9. Maja, Alibaba, Bebica, Teodora, ova neka mala Boginja, ne znam ni kako se zopve i preziva, pa Vanja, Kačavenda, sad sam počela da gotivim Ivana Marinkovića. Anđelo je moj prijatelj, videli smo se preko leta sada nekoliko puta. Bili smo dobri u Eliti, sa Anitom se više ne družim. Bila sam sa Anđelom na nekoliko ručkova, bio je i dnevni i noćni termin... On je meni super drug. Izašli smo dva tri puta u grad uveče. Anđelo je kulturan i dobar dečko, sve drugarski, on mi je skoro najbolji drug... Svašta ćete pomisliti. Čak smo imali i sobu sa džakuzijem, ništa nije bilo, on se sam kupao, bili smo zajedno do 3, 4 ujutru. Ja njega obožavam, mnogo ga volim i cenim i obožavam, to je ta kultura i nivo, najbolji dečko tamo - rekla je Slađa.