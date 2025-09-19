SUMNJA DA JE TRUDNA, A SAD ISPLIVAO NJEN ŠOK SNIMAK! Starleta divljala u besnoj mašini od 50.000€, ludilo u Beogradu... (VIDEO)
Bivša rijaliti učesnica, Slađa Poršelina, iako je najavljivala ulazak u aktuelnu sezonu Elite, još uvek se nije uselila u Belu kuću.
Još uvek odmara od prethodne sezone, a sada je na svom Instagram profilu na kom je vrlo aktivna, objavila šok snimke iz skupocenog automobila.
U upadljivom kratkom šortsu, Slađa je viđena kako vozi Porsche Boxster – luksuzni kabriolet čija se vrednost kreće između 50.000 i 100.000 evra. Njen stil vožnje bio je brz i prkosan, izazivajući poglede prolaznika.
- Posumnjala sam da sam u drugom stanju, u tom trenutku sam želela da imam porodicu, ali nisam još uvek uradila ništa i sumnjam da jesam. Ja ne želim da Terza bude otac mog deteta - rekla je Slađa.
Otkrila sve detalje o vrelim letnjim noćima s Anđelom Rankovićem
- Milion neprijatelja imam u Eliti 9. Maja, Alibaba, Bebica, Teodora, ova neka mala Boginja, ne znam ni kako se zopve i preziva, pa Vanja, Kačavenda, sad sam počela da gotivim Ivana Marinkovića. Anđelo je moj prijatelj, videli smo se preko leta sada nekoliko puta. Bili smo dobri u Eliti, sa Anitom se više ne družim. Bila sam sa Anđelom na nekoliko ručkova, bio je i dnevni i noćni termin... On je meni super drug. Izašli smo dva tri puta u grad uveče. Anđelo je kulturan i dobar dečko, sve drugarski, on mi je skoro najbolji drug... Svašta ćete pomisliti. Čak smo imali i sobu sa džakuzijem, ništa nije bilo, on se sam kupao, bili smo zajedno do 3, 4 ujutru. Ja njega obožavam, mnogo ga volim i cenim i obožavam, to je ta kultura i nivo, najbolji dečko tamo - rekla je Slađa.
