Mlada pevačica i influenserka Ruža Rupić pre godinu dana podvrgla se operaciji povećanja grudi, a novim silikonima počastio je upravo njen dečko Marko s kojim već više od dve godine uživa u ljubavi.

Ruža je sada na svom Jutjub kanalu progovorila o pomenutoj plastičnoj operaciji, te otkrila svoje iskustvo.

Ruža Rupić, pevačica i influenserka Foto: Print Screen, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Uvek sam govorila da planiram da uradim grudi, samo da malo porastem. Glavni razlog moje operacije je taj što nisam imala grudi, ali veći razlog je taj što kada sam baš smršala pre dve godine, ja bukvalno nisam imala ništa. Moj problem je bio to što mi je jedna dojka bila drastično manja od druge. Ja nisam imala prirodnu asimetriju, nego pre 10 godina sam imala prvu saobraćajku i imala sam gips preko cele desne strane, dojke, leđa, nadlaktica... Meni se tada dojka smanjila, ali je to stvarno bila razlika i izgledalo neprirodno - rekla je ona na početku.

Ruža je dalje otkrila da je operacija bila poklon od njenog dečka za rođendan.

- U tom momentu puna cena mojih grudi bila je 3600 evra, ali pošto sam išla kod doktora kod kojeg sarađujem, dobili smo lep popust - rekla je pevačica.

 Iznenadila svog partnera skupim putovanjem

ruza-rupic-i-decko.jpg
Foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Ruža je nedavno odlučila da i ona iznenadi svog izabranika, pa je organizovala romantično putovanje povodom njegovog rođendana.

Ona je tada podelila videe i slike sa aerodroma, pa otkrila da su se zaputili u Abu Dabi. Par nije krio koliko je srećan i zaljubljen, a ovaj prizor oduševio je mnoge.

