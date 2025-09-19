Slušaj vest

U blizini lokacije na kojoj je Kija Kockar nedavno kupila stan u Turskoj izbio je požar, o čemu se naširoko priča i piše.

Kija Kockar je danas pokazala jezive prizore iz mesta u kom je pazarila stan, te pokazala požar koji je buknuo, a onda se slikala na beogradskom aerodromu i pokazala da putuje u Tursku.

Ona je sad podelila slike pre i posle, te je pokazala da se situacija smirila.

- Sa parkinga moje zgrade pre dva sata i sad - napisala je Kija.

- Može li me nešto zaobići? Nadam se da nema stradalih. Požar je baš blizu mog stana Vetar je baš jak. Ja večeras letim tamo - napisala je u toku dana Kija Kockar.

Ubrzo nakon toga podelila je još jedan stori gde je napisala:

- Ako mi izgori zgrada... Iskreno neću ni ići, u šoku sam. Ovog trenutka sam i ravna linija za moje zidove, već da svi budu ok. Ne znam šta da kažem.

Podsetimo, bivša voditeljka i rijaliti učesnica otkrila je da je pre par godina pazarila stan u poznatom turskom letovalištu Alanja gde često boravi. U sklopu zgrade gde se nalazi njena nekretnina postoji bazen, sauna i restoran.

- Imati nekretninu u inostranstvu je izazov ponekad. Moja divna prijateljica odvoji svoje slobodno vreme da meni pomogne uvek (ovog puta da me sačeka novi internet) i moram javno da kažem: I love you (volim te)! Ti si još jedan razlog zašto volim Alanju! Vidimo se uskoro - napisala je Kija.

