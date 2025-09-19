Slušaj vest

Vanja Prodanović je nova učesnica devete sezone rijalitijan "Elita"!

U toku je emisija "Vanredno ubacivanje" voditeljka Ana Radulović predstavila je novu učesnicu, a njeno ime je Vanja Prodanović. Ona će se večeras useliti u Belu kuću, a takmičarima neće biti svejedno kad je ugledaju jer je jako atraktivna.

Sita Ahmić stiže u Elitu 9

Inače, sestra rijaliti zvezde Aneli Ahmić, Sita Ahmić, odavno nije u dobrim odnosima sa njenim bivšim dečkom i ocem deteta, Asminom Durdžićem, sa kojim će se uskoro po svemu sudeći, sresti oči u oči u Eliti 9.

- Dosta je foliranja, dosta je igara! Rokaj Sita Ahmić na maks, neka se trese sve! Dolazi istina i niko ne može da je zaustavi - pisalo je u objavi Sitine podrške na Instagramu, a ona je to sve podelila i na svom profilu.

Mina bacila oko na Asmina

Učesnici "Zadruge 9 Elite" tvrde da je Mina Vrbaški bacila oko na Asmina Durždića.

Naime, Zorica Marković tvrdi da se Mini sviđa Asmin Duržić, dečko starlete Stanije Dobrojević.

- Mina uvek ima više udvarača, a na kraju izabere ono što je zabranjeno - govorila je Zorica.

- Moram da se povučem iz ovog odnosa jer mislim da više vremena provodi sa Viktorom, šetaju i zagrle se - dodao je Terza.

