Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, koja sa voditeljom čeka drugo dete, podelila je na društvenim mrežama reči u kojima se pronalazi. 

- Treba mi samopouzdanje mog deteta koje boji crtež u bojanci, surovo šarajući preko linija, ignorišući svaku moju sugestiju i pomoć, onda se odmakne, pogleda žvrljotinu svojih ruku delo i izgovara šuškajući: "Savršeno" - podelila je na Instagramu Mina.

Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Upoznali se na snimanju

Nakon što su prošle godine dobili sina Peruna, Ognjen i prelepa voditeljka očekuju drugo dete, a kako saznajemo lepa, voditeljka je u šestom mesecu trudnoće.

Podsetimo, ljubavna priča Mine i Ognjena počela je na zajedničkom projektu, tačnije tokom snimanja Ognjenove emisije Amidži šou. Naime,isprva su bili prijatelji i saradnici, ali su ubrzo shvatili da među njima postoji posebna hemija. 

Njihov odnos vremenom je prerastao u ljubav, a par je nakon nekoliko godina veze venčao, a tada je Mina koja se do tada prezivala Naumović, uzela Ognjenovo prezime.

Kako je sinu dao ime

Ognjen i Mina su sve iznenadili odabirom imena za sina, a on je otkrio zbog čega su dali sinu baš ime Perun.

- Dugo sam razmišljao o tom imenu. Kada sam Mini predložio, njoj se to dopalo. Hteo sam da pronađem ime koje je u našoj tradiciji, koje je specifično. Ima dobru simboliku. Nisam čuo da se neko zove Perun. Kasnije su mi javili da i u porodici imamo jednog Peruna, da se tako zove sin moje sestre - kazao je Ognjen svojevremeno za "Premijeru".

