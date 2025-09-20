Slušaj vest

Igor Kojić i njegova 15 godina mlađa supruga Sofija nedavno su se zvanično razveli, nakon što su potpisali papire i sporazumno okončali brak nakon pet meseci. Sofija nakon razvoda uživa punim plućima, a sada je na Instagramu objavila fotografije i najavila svoj povratak.

Ona je prvo pozirala u kolima, slala je poljubac i kratko je samo napisala: "Lesi se vratio". Nakon toga, Sofija je napravila selfi u ogledalu dok je na sebi imala crne pantalone, crni prsluk, a oko pojasa je stavila kaiš pa je njen struk dodatno došao do izražaja.

Sofija Kojić pravi selfije iz kola Foto: Printscreen/Instagram

Hteo da promeni sve iz korena

Igor i Sofija su zbog čestih nesporazuma u poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu. Kako se navodi, Sofija je bila inicijator.

- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela - govorio je sagovornik.

Keba iz medija saznao za razvod

Pevač Dragan Kojić Keba je navodno iz medija saznao da mu se sin razvodi. - Keba je iz medija saznao da mu se sin razvodi. Igor ga nije ni obavestio o novostima - tvrdi izvor za Republiku.