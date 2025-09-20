Slušaj vest

Pevačica Dada Mešaljić proslavila se učešćem u "Zvezdama Granda", a našla se u centru skandala kada je je muž prevario sa koleginicom dok je bila trudna. Dada od tada sama odgaja ćerku, a iako se suočila sa mnoštvom izazova trudi se da joj ništa ne fali i ima lepo detinjstvo. Ona je sada podelila njihovu zajedničku fotografiju sa igrališta i raznežila pratioce koji su uz nju bili tokom teškog perioda.

Pevačica se trudi da svaki slobodan trenutak provede sa ćerkom, a nakon razvoda se sa njom preselila u kuću roditelja.

- Živim na spratu, u kući svojih roditelja - rekla je ona tada i istakla da suprug ne plaća alimentaciju i ne viđa ćerku.

Dada Mešaljić sa ćerkicom Foto: Pritnscreen/Instagram

- Ne zove. Ne viđa. Ne uplaćuje. Viđa je kada mu padnu pratioci na Instagramu. Naravno, šta misliš od čega ovako luksuzno živimo? - odgovorila je Dada, pretpostavlja se ironično.

"Rekao je da mu se gadimo i ja i dete"

Podsetimo, Dada je svojevremeno rekla da je muž bio nemilosrdan prema njoj iako je bila trudna.

- Bio je svestan da sam u drugom stanju i nikada nije imao milosti. Ta rečenica mi i dan-danas odzvanja u glavi i mislim da je nikada neću zaboraviti. Rekao je da mu se gadim i ja i nerođeno dete. Ne znam samo kako nisam presekla nakon te rečenice kada ju je prvi put izgovorio, a često je to znao reći - rekla je tada.

- Nisam smela da kažem svoje mišljenje. Nisam bila u stanju da ga prijavim policiji. Izbegavala sam dramu i skandale. Svaki put kada me tako nešto zadesilo, znala sam da se tresem. Doživljavala sam nervne slomove.