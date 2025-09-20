Slušaj vest

Pevač Boris Režak progovorio je o svom bratu koji od rođenja ima zdravstvenih problema, a sada je otkrio da je odlučio da pomogne svim roditeljima koji se sa svojom decom bore sa bolešću. Naime, brat Borisa Režaka, Dado, ima cerebralnu paralizu zbog čega su roditelji podneli veliku žrtvu. Upravo zato je on odlučio da novac od gramofonskih ploča koje prodaje usmeri ka roditeljima koji su zbog svoje dece morali da se žrtvuju života i kojima je finansijska pomoć potrebna.

- Moj rođeni brat ima cerebralnu paralizu. Mi kao porodica se čitav život suočavamo sa tim stvarima i jednostavno smo prihvatili to što nam se desilo i moji roditelji su se borili, pre svega. Tata je još uvek uz Dadu u Banjaluci - započeo je priču Boris.

- Razmišljao sam gde da ode ta zarada koja neće biti mala. Znam kako roditelji te dece ostanu sami sa sobom, to je svakodnevno odricanje, od njihovog života maltene nema ništa, ni odlazak na posao više nije to što je bio. Mnoge stvari se gase tim roditeljima koji su za mene heroji. Nekako sam shvatio da je moja obaveza da prodaju gramofonskih ploča usmerim tu - rekao je on gostujući na radiu S1.

"Od njegovog rođenja se nisam nasmejao od srca"

- Ti momenti naravno vezano za brata, ali to su stvari koje te oplemenjuju. I moment kad se rodio 1991. godine, težak porođaj je bio, taj moment je bilo do tada su babice mogle da rade porođaj, a onda je došao nekakav zakon ili već nešto, moraju lekari. I onda su se oni tu nešto, ko će, šta, kako, gore, dole... Težak porođaj i ostao je Dado bez kiseonika i trajno oštećenje jer se to desi za par sekundi ako ostaneš bez kiseonika, to ode samo po mozgu već šta ide, kako ide. Moj brat je bio u kolicima, 100 posto on ima cerebralnu paralizu. Od njegovog rođenja mislim da se nikad nisam 1.000 posto nasmejao od srca, prosto stoji nešto, stoji. S druge strane, tako nešto te toliko oplemenjuje da ti bukvalno sve drugim očima gledaš, on ume da ti da nešto - rekao je on u bolnoj ispovesti u emisiji "Balkanskom ulicom".