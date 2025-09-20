Slušaj vest

Pevačica Zorana Mićanović imala je nastup na šabačkom vašaru, na koji je stigla u poslednjem trenutku, pa smo je uhvatili u kolima i upravo tamo obavili razgovor sa njom.

– Mnoge pevačice se stide da nastupaju na Šabačkom vašaru, kod mene to nije slučaj. Mene su ovde dovodili još dok sam bila mala i danas mi je ogromna čast zato što sam na sceni rame uz rame sa velikim zvezdama – iskrena je Zorana.

Kako i sama kaže, iako se često piše o njenom privatnom životu, istina je da je srećna i zaljubljena.

Zorana Mićanović na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir

– Nema potrebe da previše govorim o tome, ali mogu da kažem da sam zaljubljena, srećna i ispunjena – priznala je ona za naš portal.