Pevačica Zorana Mićanović  imala je nastup na šabačkom vašaru, na koji je stigla u poslednjem trenutku, pa smo je uhvatili u kolima i upravo tamo obavili razgovor sa njom.

– Mnoge pevačice se stide da nastupaju na Šabačkom vašaru, kod mene to nije slučaj. Mene su ovde dovodili još dok sam bila mala i danas mi je ogromna čast zato što sam na sceni rame uz rame sa velikim zvezdama – iskrena je Zorana.

Kako i sama kaže, iako se često piše o njenom privatnom životu, istina je da je srećna i zaljubljena.

Zorana Mićanović na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir

– Nema potrebe da previše govorim o tome, ali mogu da kažem da sam zaljubljena, srećna i ispunjena – priznala je ona za naš portal.

Ipak, najveći deo svoje energije usmerava na karijeru, a publika upravo to najviše ceni.
– Moj fokus je muzika. Trudim se da dam maksimum, i to publika prepoznaje – dodala je Zorana, koju publika nije prestajala da nagrađuje aplauzima.

