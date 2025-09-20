"NA ŠABAČKI VAŠAR SU ME DOVODILI DOK SAM BILA MALA" Zorana Mićanović napravila haos pod šatrom, sve digla na noge
Pevačica Zorana Mićanović imala je nastup na šabačkom vašaru, na koji je stigla u poslednjem trenutku, pa smo je uhvatili u kolima i upravo tamo obavili razgovor sa njom.
– Mnoge pevačice se stide da nastupaju na Šabačkom vašaru, kod mene to nije slučaj. Mene su ovde dovodili još dok sam bila mala i danas mi je ogromna čast zato što sam na sceni rame uz rame sa velikim zvezdama – iskrena je Zorana.
Kako i sama kaže, iako se često piše o njenom privatnom životu, istina je da je srećna i zaljubljena.
– Nema potrebe da previše govorim o tome, ali mogu da kažem da sam zaljubljena, srećna i ispunjena – priznala je ona za naš portal.
Ipak, najveći deo svoje energije usmerava na karijeru, a publika upravo to najviše ceni.
– Moj fokus je muzika. Trudim se da dam maksimum, i to publika prepoznaje – dodala je Zorana, koju publika nije prestajala da nagrađuje aplauzima.