Pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa kupili su još jednu nekretninu, a sada su otkriveni detalji. Naime, Đani i Slađa su pazarili stan van granica Srbije – i to na jednoj od najatraktivnijih destinacija na Crnogorskom primorju, u samom srcu Budve.

Đani i Slađa su, kako izvor navodi, nedavno kupili stan s pogledom na more, čime su ispunili dugogodišnju želju za posedovanjem letnjeg kutka u Crnoj Gori.

Ova popularna turistička destinacija, poznata po plažama, noćnom životu i luksuznim kompleksima, često je domaćin domaćim javnim ličnostima, a sada se i bračni par Trajković može pohvaliti da ima svoj kutak uz obalu.

Slađa sve potvrdila

– Da, tačno je! Stan nije velik, ali je sladak i zadovoljni smo. Bila mi je to velika želja, mi ćemo ovde dolaziti, mada smo nekretninu namenili našoj deci – rekla je Slađa, ne skrivajući zadovoljstvo zbog nove investicije.

Iako detalji o samoj nekretnini, njenoj kvadraturi i tačnoj lokaciji nisu otkriveni, poznato je da je stan smešten u delu Budve koji pruža spektakularan pogled na more, što dodatno podiže njegovu vrednost i ekskluzivnost.

Imala trzavice u braku sa Đanijem

Inače, Đani je za Blic pričao o tome da je imao trzavice u braku, ali da Slađu voli do te mere, da ne bi znao šta bi radio da ih neko sada razdvoji.

- Mi se nikada nismo ni posvađali. To je dugogodišnja ljubav naša od srca. Bilo je trzavica u braku oko gluposti. Slađa i ja se nikada nismo posvađali, uvek je bilo nešto oko dece, ili neka glupost. Nikad nije bilo da ja napravim problem ili ona. Pa kao ne pričamo dva, tri sata.