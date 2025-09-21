Slušaj vest

Oni koji su krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina bila ljubitelji dens muzike sigurno se sećaju grupe Mag i njenog lidera Daniela Bogdanovića, koji je bio miljenik ženskog dela publike.

On je najpre s pevačicom Mari Mari, a onda i Tijanom Jeremić, koja ju je zamenila, nizao uspehe sve dok nije doneo odluku da se povuče sa scene, kada je grupa prestala da postoji.

Porodična tragedija

Daniel se posvetio studijskom radu i porodičnom životu. Oženio se 2013. i dobio sina, ali njegova sreća nije dugo trajala. Njega su zadesile tragedije - u kratkom vremenskom periodu preminuli su mu supruga i otac.

- Da, tačno je. Ostao sam bez oca i žene, teška bolest. To je bio takav šok i bol da se to rečima ne može opisati. Izgurao sam sve to kroz rad i svirke, to me je malo spaslo da ne padnem u totalni očaj. I naravno, zbog deteta, imam sina od pet godina. Nemam ja taj luksuz da padnem, moram dalje, šta ću - govorio je Daniel svojevremeno za Kurir.

Da mukama ne bude kraj, Bogdanović je imao problema i sa korona virusom.

- Nije mi bilo dobro, bolest je zahtevala bolničko lečenje. Uplašio sam se za život, samo sam razmišljao o sinu, da ne izgubi i on svog oca. Sad imam antitela, radim analize na mesec-dva, jer su mi rekli da antitela mogu naglo da opadnu. Proveravam ih da budem koliko-toliko opušten. Danijel snagu pronalazi u svom poslu, kako kaže, muzika mu leči dušu - govorio je Daniel i dodao:

- Nastavio sam da se bavim muzikom, od nje živim, ali ne od muzike estradnog tipa. Radim svirke klupskog tipa, uz klavir, ali radim i za druge aranžmane i kompozicije. Trenutno sviram sa OK bendom. Estrada me je rano zasitila. U sve sam ušao mlad, a grupa Mag je prestala da postoji pre 15 godina - pričao je Daniel svojevremeno za Kurir.

Pevačice iz grupe

Muzičar je tada otkrio da nije u kontaktu s pevačicama iz grupe.

- Nismo u svađi. Mi se nismo nikad ništa specijalno družili ni kad smo bili aktivni u grupi, tako da je prekid kontakta bio sasvim spontan. Koliko znam, Tijana se više ne bavi ovim poslom, a Mari Mari ima školicu pevanja. Kada bismo se sreli, sigurno bismo se ispričali najnormalnije.

Rijaliti me ne zanima

Iako mnoge zvezde devedesetih sada ulaze u rijaliti, Danijel sebe ne vidi u takvom okruženju.

- To nikako nije moj fazon. Ne bih to nikad uradio. Ja sam se i povukao iz estradne priče na vrhuncu popularnosti. Meni je moj prvi autorski album bio najbolja reklama. Pojavljivali smo se u tadašnjem "Siti klubu", na svim televizijama, to je bilo neko drugo vreme i način promocije. Sada moraš ići u rijaliti i potpuno ogoliti svoju privatnost da bi promovisao neku pesmu, žao mi je što je tako. Ne bih nikog da uvredim, ali mene to zaista ne zanima.

