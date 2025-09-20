Slušaj vest

Šapčanin i pevač narodne muzike Ljuba Aličić nastupio je na vašaru u svom rodnom gradu, a neposredno pred izlazak na scenu osvrnuo se na koncert posvećen Šabanu Šauliću, održan samo veče pre.

– Bilo je zaista prelepo. Moram priznati da su me emocije gotovo savladale, malo je falilo da zaplačem – rekao je Ljuba za Kurir.

On je istakao da ga za legendarnog pevača vežu posebne uspomene iz detinjstva.

– Šabac je grad u kome smo Šaban i ja odrasli. Mnogo uspomena me vezuje za njega..zajedno smo igrali klikere, fudbal, družili se, jeli, pili... Nikada ga neću zaboraviti – emotivan je Aličić.

Koncert posvećen Šauliću, kaže, bio je za pamćenje.

– Šaban će u mom srcu i duši živeti zauvek – poručio je Ljuba, dodavši da mu nastupi u rodnom gradu uvek bude posebnu emociju i odgovornost.