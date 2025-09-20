– Volim Šabac. Na vašaru sam pevala pre dve godine, bilo je malo drugačije nego sada. Jako sam uzbuđena. Pevam sa Ljubom Aličićem večeras. Inače, moj otac je iz ovog grada. Pokojni Šaban Šaulić je takođe odavde, i njega sam se setila danas kada sam dolazila ovde. Znam da je bio održan koncert u njegovu čast, žao mi je zato što nisam bila. Šaban Šaulić zauvek ima posebno mesto u mom srcu – rekla je Milica.