"POSEBNA EMOCIJA U ŠAPCU NA VAŠARU" Milicu Jokić vežu jake emocije, a čast joj je što je nasupala sa legendom narodne muzike
Pevačica Milica Jokić nastupila je na šabačkom vašaru, a pred izlazak na scenu otkrila je da je za ovaj grad veže posebna emocija.
– Volim Šabac. Na vašaru sam pevala pre dve godine, bilo je malo drugačije nego sada. Jako sam uzbuđena. Pevam sa Ljubom Aličićem večeras. Inače, moj otac je iz ovog grada. Pokojni Šaban Šaulić je takođe odavde, i njega sam se setila danas kada sam dolazila ovde. Znam da je bio održan koncert u njegovu čast, žao mi je zato što nisam bila. Šaban Šaulić zauvek ima posebno mesto u mom srcu – rekla je Milica.
Pevačica je otkrila i da se nedavno vratila sa odmora, gde je uspela da napuni baterije i pripremi se za predstojeći period.
– Bila sam na moru, uživala sam, tako da sad mogu da radim lakše – priznala je Jokićeva.