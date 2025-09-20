Slušaj vest

Sofija Milošević i fudbaler Luka Jović svom nasledniku organizovali su proslavu rođendana za pamćenje.

Spektakl za sinove nije oduševio samo mališane, već i one starije.

Bajkovita proslava

Baloni, slatki sto, slatkiši, dekoracija, baloni bili su samo deo proslave koja je svima oduzela dah, a najviše malim slavljenicima.

Za goste slavljenika postojao je poseban program, kako u unutrašnjosti lokala tako i spolja. U dvorištu su bili postavljeni veliki tobogani i sportski tereni, uključujući i mini košarkaški teren. Maskota klovna bila je najveći razlog smeha, sreće i radosti mališana koji se nisu odvajali od njega.

Manekenka se na Instagram profilu pohvalila delićem atmosfere sa rođendana, te je pokazala slane đakonije sa rođendanske trpeze u kojoj su uživali ne samo mališani, već i oni stariji.

Takođe, pokazala je i tobogan gde su deca uživala ali i ostale sitnice koje su usrećile njene sinove i učinile da rođendan izgleda kao bajka.

Komšije imaju lepo mišljenje o skladnoj porodici

Ekipa Kurira prošle godine je boravila u Milanu gde je tada živeo fudbaler sa porodicom, i tom prilikom razgovarali smo s komšijama koji su imali samo reči hvale za ovu porodicu.

- Viđamo ih, oni ovde žive. Imate dobre informacije. Lep su i skladan par. Sofiju češće viđamo od Luke, koji je često na treninzima i ima dosta obaveza oko fudbala, karantine i sve ostalo. Dosta poznatih sportista i osoba iz našeg javnog života živi ovde. Ovo je miran i bezbedan kraj, sve je pod obezbeđenjem. Portiri su na ulazu i niko bez najave ne može da dođe do stanara. Sofija je jako lepa i zgodna žena, ali nismo znali za nju dok se nije preselila ovde. Luka nam je poznat odranije, dobar je fudbaler, ali nešto mi se čini da se nije baš snašao ovde u klubu. Videćemo - rekao nam je sagovornik, pa nastavio:

- Sofija je baš dosta zauzeta oko dece, izvodi ih često u park da prošetaju i da se igraju na ovim spravama. Koliko sam primetio, baš voli šoping, stalno uveče dolazi kući s kesama poznatih brendova. Uvek je tip-top sređena, dosta trenira i baš vodi računa o sebi. Ljubazni su, uvek nam se lepo jave. Često i njih dvoje idu negde zajedno, ima tu blizu jedan dobar restoran gde često odlaze na večeru - zaključio je naš sagovornik.

