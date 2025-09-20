Slušaj vest

Kristina Spalević i Kristijan Golubović nakon turbulentnog perioda, rešili su sve nesuglasice i odlučili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu.

Kadrovi iz porodičnog doma

Iako je imala mnoštvo zamerki na njegovo ponašanje, Kristina je oduvek tvrdila da je Golubović sjajan otac.

Spalevićeva je sada na Instagramu podelila video gde nasmejana i srećna snima video klip, a Kristijan miran i skoncentrisan pegla iza nje.

Na video snimku je samo kratko napisala:

Kristijan i Kristina nakon pormirenja Izvor: Instagram

- Svaka sličnost sa stvarnim likovima je namerna.

U pozadini snimka čuje se pesma Goge Sekulić "Stara nova devojka".

Tekst pesme Ne vara te oko, ne varaju dva

Ovo pored tebe jesam, nisam ja

Pamet da ti stane, kakva promena

Tvoja sam nova stara devojka

Ne vara te oko, ne varaju dva

Ovo pored tebe jesam, nisam ja

Pamet da ti stane, kakva promena

Tvoja sam nova stara devojka

"Nije me fizički maltretirao"

Spalevićeva je nedavno progovorila i o nasilju koje je trpela od strane Golubovića.

- Ja već imam video koji sam krenula da snimam prekjuče ili juče, u kom sam se isplakala kao kiša, a ne da bi me drugi sažaljevali, da bi pravila od sebe socijalni slučaj, nego da ostavim u amanet mojoj deci i svim ženama koje prolaze kroz isto, postoje žene koje umru u tom odnosu i koje se nikad ne iščupaju.

- Nikada neću lagati i reći da je Kristijan Golubović mene fizički maltretirao, ali bolje da jeste, jer bih ovako samo ostala u odnosu u kom bi bila ugnjetavana. Čućete sve dokumentovano, sve dokazano, nema laži, nema prevare i ne bih pravila ovaj cirkus, danima ćutim, sve će doći sad na red, zato što je mislio da ću da se plašim.

"Želela sam da se venčamo u crkvi"

Kristina je nedavno priznala da nikad nije ni pomišljala da će se ikada rastati sa Kristijanom.

- Nisam stvarala porodicu, da se to raspadne. Moji roditelji se mnogo vole, nisam slušala svađe. Bilo mi je neshvatljivo kako ja pristajem da budem u odnosu gde su svađe stalno prisutne. Ja sam htela da se mi venčamo u crkvi, ja sam jurila papire kako bi se on crkveno razveo, iz Nemačke, gde su se oni venčali. Ja nisam htela da mi živimo u grehu zbog dece, htela sam da dobijemo blagoslov, da krstimo decu. Od njega da se razvede u crkvi od Ivane nije bilo inicijative. Povukla sam ovaj potez zbog dece. Nisam htela da trpim više, hoću da oni odrastaju u sredini bez svađa - govorila je Kristina za Blic.

