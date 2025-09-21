Slušaj vest

Brojne poznate ličnosti neretko ističu da su veliki fanovi skupocenih satova i nakita, pa je tako estrada puna onih koji na ove detalje daju na desetine hiljade evra. Skupim satom počastio se maltene svaki pevač, jutjuber ili sportista, a oko 100.000 evra na skupe "rolekse" dali su Svetlana Ceca Ražnatović i Radiša Trajković Đani, a nešto manje Sandra Afrika, Anastasija Ražnatović, Aleksandra Prijović, jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase i drugi.

Svetlana Ceca Ražnatović uvek nosi sat marke "rolex daytona", koji košta kao stan! Na jednoj Instagram stranici nedavno su objavljene su specifikacije sata, ali i ne baš laskavi komentari nakon objave cene:

- "Prečnik sata je 40mm, poseduje crni cifer i podbrojčanike u boji roze zlata. Ovo je jedna od popularnijih Daytona danas", stoji u opisu sata, a u komentarima, ironično, "da je lep i pristupačan", ali i da je "ružan i da bi Ceca trebalo da nabavi lepši i skuplji". Ona naime, u svojoj kolekciji ima nekoliko Roleksa, tako da je pitanje koja je zapravo ukupna cena svih satova koje Ceca ima u vili.

Foto: Printscreen

Za razliku od svoje majke Cece, Anastasija Ražnatović ne nosi tako skupocen sat. Ipak, ni cena njenog modela nije zanemarljiva. Po pisanju jedne Instagram stranice, pevačica nosi Rolex Oyster Perpetual 36 sa "explorer 3-6-9" brojčanikom u plavoj boji. Njen Rolex košta 4.500 evra.

Foto: Printscreen

Ozbiljan kolekcionar je i Radiša Trajković Đani. On je za dva roleksa sa detaljima koji koštaju čitavo bogatstvo dao preko 100.000 evra, ali u medijima nikad nije želeo da potencira cifre.

Foto: Kurir

Pevačica Aleksandra Prijović nekoliko puta se u javnosti pojavila sa elegantnim, ženstvenim satom marke Rolex Cosmograph Daytona, a cena mu je prava „sitnica" 16.450 evra. Pevačica ne krije da voli skupe satove i nosi ih maltene i u opuštenoj varijanti kada nije u izlasku ili na nastupima. Istu stvar vole i ostali u njenoj porodici, ali i Aleksandrin suprug Filip Živojinović takođe počastio skupocenim satom.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović nikad provokativnija na koncertu Foto: ATA images

Folkerka Sandra Afrika se od svog primerka, koji je napravljen od žutog zlata, ne odvaja, te je jasno da jako voli svoj sat, za koji je dala čak 41.000 evra.

- Volim satove i maštala sam kad nisam imala ovoliko para da pazarim jedan. Ne da bih njime mahala nekome ispred lica, već mi je bila želja da se počastim i da mi to bude pokazatelj toga dokle sam stigla, a da se ni po kom osnovu nisam promenila - rekla je jednom prilikom Sandra.

Foto: Printskrin/Instagram

Jutjuber Baka Prase često sa svojom publikom deli skupocenosti koje poseduje, pa je tako u više navrata isticao koliko je spreman da da novca za dobar sat. U pitanju je zlatni Rolex Daytona čija tržišna vrednost iznosi oko 58.000 evra. On je nekoliko satova koje je pazario pre toga rešio da proda, pa je preko oglasa uzimao dobru svotu novca, jer cenu nije previše spuštao, a ljudi su se javljali i pristajali na sve ponude samo kako bi ga upoznali.