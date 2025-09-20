Slušaj vest

Aca Ilić nedavno je govorio o estradi, popularnosti, ali i mlađim pevačima.

Ilić je otkrio šta ga najviše nervira danas u muzici, te je prokomentarisao i kolege.

"Žele da budu opasni pevači"

- Nerviraju me nabildovani pevači. To sve ovako, ruke, majice uske, sve hoće da popuca. Grudi ovako, tu, sve, vrat, tetovaža ovde, tetovaža onde. Čekajte ljudi, je l' vi hoćete da pevate, ili da milujete nečiju dušu? Ili hoćeš da izgledaš opasno? Zamisli Tomu Zdravkovića da je išao u teretanu! Zamisli Kvaku, Šabana Šaulića, pa ne. Zašto te tetovaže, nije mu dosta što je pevač, nego mora da bude i opasan pevač. Pričaš jedan predivan tekst koji kaže: "Ispod palme na obali mora rastaju se..." a mišići pucaju, tetovaže... Pa brate slatki, da li to ide? Ili sam ja samo staromodan čovek... - govorio je Aca Ilić u emisiji "Priče između nota" i dodao:

Aca Ilić nekad i sad Foto: Printscreen, Printskrin Youtube

- Nekada je radio pravio hitove i davao ti popularnost. Televizija je davala samo lični pečat i prepoznatljivost, da ljudi znaju ko je ko, ali radio je bio sve. 

Komšije o pevaču

Ekipa Kurira jednom prilikom posetila je rodno mesto Ace Ilića, a meštani njegovog grada za njega su imali samo reči hvale.

- On je stasao u ovom gradu. Kad dođe sa suprugom Biljom, obavezno sedi u ovom lokalu. Tu popiju kaficu s ratlukom, ispričaju se s prijateljima i nama sugrađanima. Uvek su lepo raspoloženi. Tek što im je sin vaspitan. Pravi momak. Aca je živeo ovde kod Tehničke škole, ali njegov brat je prodao tu kuću i sad je tu privatna radnja - govorio je jedan od komšija iz Gornjeg Milanovca.

aca.jpg
Foto: Printscreen

- To je Acina kuća. Otac mu je to sazidao. Lepa je, ima najlepši pogled. Sada se vidi i auto-put, toga pre nije bilo. Tu na livadi ispred se Aca igrao. Kad pusti glas, pa zapeva... Sada slabo dolaze. Pogledajte koji su to mir i netaknuta priroda. Ovoga nema nigde na svetu. Ne sećam se kad sam njega i Bilju poslednji put video, godinama nisu dolazili - pričao je meštanin.

89.jpg
biljana-jevtic-dragan-k01-dragan-kadic.jpg
biljanajevticacailic-1.jpg
img20231009wa0143.jpg

 Aca Ilić o nastupima i bakšišu:

