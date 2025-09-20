Slušaj vest

Posle žurke Wireless Media Group (WMG) u Rovinju, na kojoj je kao gost iznenađenja bila Lepa Brena, njeni fanovi su se okupili pod prozorom hotela kako bi pozdravili najveću balkansku zvezdu. Lepa Brena je izašla na terasu kako bi ih pozdravila i pevala zajedno sa njima njene hitove.

Naime, tradiconalna žurka kompanije WMG (Wireless Media Group) i ove godine je bila epicentar najboljeg provoda na Weekend Media Festivalu u Rovinju. Na spektakularnom događaju koji je organizovala kompanija WMG gost iznenađenja bila je Lepa Brena.

Žurka se preselila na ulice Rovinja

Pošto je žurka završena, ulični bend iz Rovinja zapevao je ispod njenog prozora, nakon čega su se fanovi i poštovaoci najveće balkanske zvezde okupio oko hotela u centru Rovinja i napravio žurku, pevajući hitove Lepe Brene. Balkanska zvezda je izašla na balkon da pozdrave svoje fanove i zajedno sa balkona zapevala sa njima.

Veče za pamćenje

Veče je započelo nastupom di-džeja, koji je podigao atmosferu i stvorio savršenu uvertiru za veliko iznenađenje večeri - koncert Lepe Brene. Od prvog izlaska na scenu atmosfera je dostigla vrhunac - publika je pevala njene najpoznatije hitove, među kojima su "Luda za tobom" i "Hajde da se volimo" i uživala u iznenađenju koje je obeležilo veče. Nastup je dao poseban pečat programu i potvrdio reputaciju WMG-a kao organizatora koji pažljivo osmišljava događaje i pruža iskustvo o kojem se dugo govori.

WMG medijski lider na Balkanu

Događaj je okupio preko hiljadu partnera i prijatelja kompanije ne samo iz Srbje i Hrvatske već i brojne goste iz regiona, među kojima su bili lideri iz biznisa, medija i kreativnih industrija. U prepoznatljivom WMG stilu, program je bio osmišljen tako da spoji dobru energiju, networking i provod za pamćenje.

