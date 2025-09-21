Slušaj vest

Poznata pevačica, koja je važila za veoma angažovanu i po klubovima, ali i raznim veseljima, povremeno, kada nema dovoljno nastupa, zamenjuje zanimanje najstarijim zanatom kako bi popunila svoj budže, budući da vodi život na visokoj nozi.

Ona je neko vreme pružala seksualne usluge bogatim i moćnim ljudima, za šta dobija pozamašne svote, ali za posebne klijente zna da bude i veoma darežljiva i da im da popust. Ovo nam je ispričao nekadašnji vozač poznatog biznismena.

"Za mene kao šofera, običnog čoveka iz naroda, estrada i javni svet je bio pojam. Ali kada sam se zaposlio kao lični vozač jednog biznismena i stekao njegovo poverenje, vrlo brzo sam ušao u njihov krug. Bio sam šokiran kada mi je predložio da se malo opustim uz jednu poznatu pevačicu, a i da malo zaradim", priča naš izvor.

Naime, kako nam je ispričao, nije mu prvo bilo jasno kako to sve funkcioniše, a zarada ga je pre zanimala nego vremešna pevačica.

"Objasnio mi je da mogu da zaradim 50 evra za jednu vožnju. Da odem po damu, odvedem je na određenu lokaciju, sačekam ispred zgrade sat vremena i potom vratim", objasnio mi je, što je mladom vozaču zvučalo primamljivo, te je pristao bez mnogo razmišljanja, naučio je da zažmiri na jedno oko.

Kad mu je u kola, oko 23 sata, kao prva mušterija ušla klijentkinja, bio je iznenađen, ali i uzbuđen jer je obožavao tu pevačicu i godinama je slušao i uživao u njenim pesmama. Do odredišta su razmenili nekoliko reči, strikno mu je rečeno da ne smara klijente. Čekao je u kolima, i ona je tačno posle sat izašla iz kuće, baš onako kako su mu i rekli.

