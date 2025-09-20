Slušaj vest

Goca Tržan danas proslavlja godišnjicu braka sa svojim suprugom Rašom Novakovićem.

Tim povodom pevačica je na Instagramu objavila niz fotografija sa Rašom i obratila mu se emotivnim rečima:

"Izdržati mene ovakvu zaslužuje divljenje"

- I evo nas, tacno pre deset godina na ovaj dan… Retko ko nam je davao par godina, a bas 10 godina trajanja i mene zadivljuje, jer izdržati mene, ovakvu, zaslužuje divljenje. Samo ti razumeš razmaženu devojčicu i ženetinu u jednom pakovanju, samo ti voliš i brkatog, kratkonogog, besnog čikicu koji izviri iz mene kad se osećam nemoćno i besno i nežnu, emotivnu zenu kad se osećam najmoćnije - počela je ona i nastavila:

- Sve si razumeo i uspeo da me ohrabriš da pomirim sve suprotnosti u sebi. I evo nas nakon 10 godina, i dalje smo porodica, bogatiji za odraslu devojku, bogatiji za sve ljude koje smo upoznali i možemo ih nazvati prijateljima, bogatiji za preboljene tuge i nedostajanja, bogatiji za svako zajedničko jutro… Znaš da mrzim patetiku, ali imam potrebu da ti se zahvalim: za sve sto radiš za nas kao otac, muž, prijatelj i muškarac, za to sto ne dozvoljavaš da se podrazumevamo, za to sto si stalno drugačiji i bolji i zbog toga ti se divim, za to sto i ja stalno želim da budem bolja. Volim te. Volim te slobodno. Nek nam je srećno. Nismo loši: 14 godina zajedno, od toga 10 godina braka. Ko bi rekao za ovakva dva ludaka.

"Pored Raše sam tek slobodna žena"

Goca je nedavno progovorila o braku sa Rašom i priznala na šta je najviše ponosna.

- Sramota me to da kažem. On je mene apsolutno prihvatio onakvu kakva jesam. I kad sam najgora. On prema drugim ljudima uopšte nije fleksibilan, a prema meni je, ne znam ni kako to da nazovem, čak i obavezujuće u odnosu. Ja osećam neku obavezu prema toj vrsti prihvatanja. I zapravo to je jedini čovek u mom životu, žene smo, i celog života, i kad si zaljubljen, udat, u ozbiljnoj vezi ipak malo kalkulišeš pa malo i flertuješ, pa malo ostavljaš taj neki prostor da se ne predaš ceo, jer ako se predaš ceo, to je moja vizija života, ako se cela predam bojim se da ću se izgubiti, da ću izgubiti svoju slobodu, jedan deo uvek zadržavam, međutim on je prvi čovek u mom životu kome sam se ja potpuno predala i tek sam tada osetila potpunu slobodu.

Ja sam tek sada potpuno slobodna žena zato što nemam nijednu vrstu zadrške, nemam problem ni sa čim, nemam problem da mu kažem da sam napravila neku glupost. Nemam problem da budem i pogrešna jer on mene toliko prihvata da i kad sam pogrešna, on me voli. Ja nisam siguran kada je on toliko pogrešan da li ja njega toliko volim i prihavatam i to me strašno...

