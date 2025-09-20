Slušaj vest

llda Šaulić, popularna pevačica i ćerka legendarne muzičke ikone Šabana Šaulića, oduvek je izazivala pažnju medijima, ali i simpatije svoje okoline. Njene komšije imaju mnogo toga da kažu o njoj, i sve su to reči hvale.

Ilda van kamera

- Ilda je divan komšija. Uvek je nasmejana i ljubazna. Nije ona od onih koji prolaze pored vas kao da vas ne poznaju. Uvek će zastati da pita kako ste, ili da razmenimo par reči. To mnogo znači, kaže Milka i dodaje:

- Majka joj često dolazi, dama je kao što je uvek bila. Goca je opasna žena, sposobna. Verujem da nije nje bilo, da ni Šaban ne bi sačuvao mnogo toga, on je više bio boem.

Foto: Petar Aleksić

"Prava dama"

Jelena koja živi nedaleko od Ildine kuće u popularnom naselju kaže da voli Ildin stil odevanja:

- Ona je prava dama. Uvek skromna, mislim po ponašanju. Ona i kada je obučena svi kažu skromno je obučena, nije ona skromno obučena nego pristojno, a to što nosi košta hiljade evra. Znam jer i sama volim te brendove, jedino što Ilda nije prostakuša da joj ti napisi “vrište” sa stvari nego ih prikriva.

1/10 Vidi galeriju Ilda Šaulić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

"Normalna porodica"

Mladić Mitar koji radi u obližnjem marketu kaže da Ildu viđa porodično.

- Često je možete videti kako krajem šeta sa suprugom i ćerkom, oni su jedna potpuno normalna porodica. Ima ovde dosta poznatih ali nisu svi pristupačni kao oni. Dok je ćerkica bila manja viđao sam je kako sa ostalim mamama u parkiću sedi.

Kurir/Blic

