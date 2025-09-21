Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je ušao u javni sukob s crnogorskim jutjuberom Lukom Bojovićem, poznatijim kao Luks.

Foto: Printskrin

Luks se oglasio na svom Jutjub nalogu, gde je rekao da se zbog sukoba s Bakom oseća ugroženo. Svađa između njih je nastala zbog nagradnih igara koje Luka organizuje putem društvenih mreža, a za koje Bogdan tvrdi da su nameštene i da time Bojović vara ljude kako bi zarađivao i dobijao veći broj pratilaca. Osim toga, Bogdan je Luksu jako zamerio i to što je počeo da snima Jutjub klipove s njegovim bivšim drugom, koji mu navodno duguje 20.000 evra.

On ima kodekse

Ipak, sve je postalo još zanimljivije kada je Baka u sve umešao i Editu Aradinović. Ilić je ispričao da je Luks tvrdio da je bio u vezi sa Editom i da su praktikovali razne perverzije u seksualnim odnosima.

- Luks je pričao kako hoće da j*** tu, da li je j**** ili nije... Pričao je da ju je vodio po nekim kućicama, da su se k****i, muvali, j****i, gurali jedno drugom prst u d**e. A da li vas zanima ko je ta drugarica, to neće da kaže koja je drugarica pa odlučuje da laže malo, da ispadne da ja muvam ribe od drugara? Wtf? Tebra, ja sam mnogo stvari, ali gnjida, buraz... Ja živim po kodeksima jedan na jedan. Nema kod mene da ja muvam ribu od drugara. Pre bih sebi odsekao ruku nego to da uradim. Javna je ličnost. Pričao je da je blejao s njom, pr*kao u oči, da su gurali prst u d*pe jedno drugom, satanizam. Ona me je danas otpratila igrom slučajeva, ne znam zašto, a ja sam okačio stori s njom. Mora da joj je Luks nešto ispričao, a ja sam s njom dobar odranije. Edita - ispričao je Bogdan u komentaru na Bojovićev klip.

Na ovo je reagovala i Edita, koja se uživo uključila u Bogdanov lajv.

Foto: Marko Karović

- Stvarno si me na neki način osramotio. Kakve si sve ono gluposti izgovarao, brate? Stvarno je glupo da kao muškarac pričaš tako, a ja sam žena i pritom malo starija od tebe - upitala ga je šokirana pevačica.

- Ja sam samo citirao tvog drugara i nikad te ne bih pomenuo u životu da te on, slina, nije ubacio u mašinu da bi sebe oprao. Lik nema nikakve veze s tobom. Pomenuo te je jer namešta nagrade, da bi mene oblatio. Ja ti se izvinjavam javno. Tebe cenim i znam da nisi u tom fazonu. Zašto si me otpratila? Da li to ima veze sa određenom osobom s kojom si se svađala javno? - upitao je Prase.

Foto: Printskrin

- Reći ću ti to privatno, to sad više nije ni tema. S Luksom nisam bila nikada u životu. On zna vrlo dobro da je naša zajednička drugarica bila s njim u vezi. Ja sam ih upoznala. Nije mi bilo dobro kad sam čula kakve vulgarne reči govoriš. Ti znaš mog bivšeg momka, ne znaš sadašnjeg. Sad treba neko to da gleda, kako ću se ja oprati od toga? - pričala je Edita.

- Da li sam ja tebe muvao? - interesovalo je jutjubera.

Ona neće da ispašta

- Nema prostora o tome da se priča. On je napravio grešku i ubacio me u priču. Rešiću ja to s njim na svoj način. Nikada me nisi muvao, poznajemo se godinama. Nisam bila ni s tobom ni s Luksom. Jezivo mi je da se ja uplićem u to, ne pratim vašu svađu. Zašto da ja ispaštam? Ne mogu da se oporavim. Ljudi koji me znaju me zovu i pitaju dokle više sa mnom skandali. Želim da se ovim pričama stane na kraj - zaključila je Aradinovićeva.

1/8 Vidi galeriju Baka Prase i Edita Foto: Printscreen YouTube, Printscreen TikTok, Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Baka Prase u policiji: