Slušaj vest

Mirko Kodić je jedan od naših najcenjenijih muzičara, a bez njega se već nekoliko decenija ne može zamisliti nijedno veće slavlje u Srbiji ili širom sveta. Virtuoz na harmonici rodom je iz sela Jasenovo, koje se nalazi na 12. kilometru od Svilajnca ka Despotovcu.

Mirko Kodić otvorio dušu o najtežim životnim momentima Foto: Kurir

Uoči dvogodišnjice smrti njegovog sina Aleksandra, naša ekipa posetila je ovo selo u Pomoravskom okrugu kako bi obišla Mirkovu kuću i porazgovarala s njegovim komšijama, koji su imali svašta da kažu o njemu i njegovoj porodici.

Ponosni na njega

Kako su nam rekli odmah po dolasku u centar sela, Mirka već duže vreme nisu videli u rodnom mestu, ali ga tamo i dalje veoma cene i poštuju. Da je to tačno, svedoči i činjenica da u centru već nekoliko godina postoji ulica koja nosi naziv Trg Mirka Kodića, koju su tako njemu u čast nazvali zahvalni meštani.

Foto: Kurir

- Znali smo svi da će Mirko postati muzička legenda. Od malih nogu je imao dar. Nažalost, ne dolazi više često kao nekad, a kuće propadaju. Ima veliko imanje na kome se nalaze stara i nova kuća, pomoćne prostorije, a tu niko ne živi. Tuga. Neki su se bunili kad smo trg u selu nazvali po njemu jer je još živ, pa kao da ga ne tera maler. Šta nas briga, on je naš. Zadužio je i proslavio naše selo, mnogo je koncerata držao ovde i svirao tu na sportskim terenima. Treba samo češće da dolazi ovde. Svi su vezani za taj Beograd, a naša lepa sela propadaju - rekle su nam Kodićeve komšije, pa nastavile:

- Ranije je češće dolazio, ali smrt sina Aleksandra ga je dotukla i otad ga nismo videli ovde. Znam da je za ovu kuću imao neke planove s pokojnim sinom, ali otkad se to desilo, kao da ne želi da ovde dolazi jer ga sve podseća na njega. Ta tragedija ga je zauvek promenila. Iako je nekako posle toga nastavio sa životom, Mirko više nije onaj čovek od pre. A i kako bi bio. Ponekad svrati Vladan, njegov sin iz drugog braka, da obiđe kuću, ali tu niko ne živi. Sve propada, a mnogo je novca tu uloženo. Šteta - rekle su nam komšije.

Mirko Kodić doživeo najteži životni udarac kada mu je preminuo sin Aleksandar Foto: Facebook, Nemanja Nikolić

Kako smo se i sami uverili, imanje na kome se nalazi Kodićeva kuća je zaista ogromno. Kuće u njegovom vlasništvu nalaze se odmah na početku sela, čim se skrene s magistrale. Dve kuće, jedna starija i jedna novija, ogromne dugačke pomoćne prostorije. Ipak, iako je trava pokošena, vidi se da već duže vreme tu niko ne živi i da sve polako propada.

1/5 Vidi galeriju Kuća Mirka Kodića Foto: Kurir

- Ovo je jedno od najvećih imanja u selu. Znam da je pre nekoliko godina bilo priča da Mirko hoće da proda sve ovo i da je za to bio zainteresovan neki naš čovek koji godinama živi u Francuskoj. Od toga se ipak odustalo, a posle se desilo to što se desilo s njegovim sinom i više se o tome nije pričalo. Mi svi ovde bismo voleli da on dolazi češće i da nam zasvira kao nekad - zaključuju komšije slavnog harmonikaša.

Harmonika igračka

Mirko je jednom prilikom govorio za medije kako je zavoleo harmoniku.

Foto: Kurir

- Ja sam jednostavno kao dete voleo harmoniku zato što je moj otac Žika bio harmonikaš. Odrastao sam uz nju. Sećam se, imao sam pet-šest godina, on je imao veliku harmoniku, nisam mogao da je držim na ramenima, nego kleknem dole i rastežem je. To je bila moja igračka. U stvari, moj otac je video da ja imam ljubav prema nečemu i već sa devet godina je počeo da mi pokazuje ponešto - ispričao je svojevremeno Kodić.

Mirko Kodić nedavno je ostao bez tašte Foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

Mirko Kodić o Šabanu Šauliću: