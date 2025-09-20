Slušaj vest

Goca Tržan i Raša Novaković imaju neobično lepo ljubavnu priču, koja u početku nije bila zamišljena tako. Bar sa Gocine strane.

Pevačica je dugi niz godina u srećnom braku sa bubnjarem Radomirom Rašom Novakovićem.

Danas uživaju u ljubavi i slave godišnjicu braka dugog jednu čitavu deceniju.

Početak ljubavi

Goca se 2011. razvela od Ivana Marinkovića i nakon toga je želela da se malo opusti i zaboravi na neuspešnu bračnu epizodu, pa je, kako je pričala, imala u planu ljubavne avanture.

Međutim, sudbina je htela drugačije...

Raša je u jednom momentu došao u Gocin bend, kao novi bubnjar. I tako su se upoznali.

- Došao je u moj bend kao novi član i imao je 23 godine. On je za mene bio klinac - pričala je svojevremeno Goca.

Tržanova je tada imala 37 godina i nije očekivala da uplovi u ozbiljnu vezi sa Rašom, ali...

Radomir nije odustajao od svoje namere i malo po malo, on je uspeo da osvoji pevačicino srce.

Prvo su uplovili u ozbiljniju vezu, a onda su nakon četiri godine rešili da stanu i na ludi kamen.

Tržanova je kasnije iskreno objasnila da zaista u početku nije očekivala iskrenu ljubav, ali...

- Na početku, barem što se mene tiče, to nije trebalo da bude ni brak ni veza na duže staze, to je trebalo da bude jedna seksualna avantura koja će da mi nahrani ego, ali ispostavilo se drugačije - kaže Goca.

Iako se nije tome nadala, Goca je kasnije priznala da nije ušla u ozbiljnu vezu sa Rašom, nikada ne bi proživela najlepših 11 godina svog života.

Prava ljubav

Kako je više puta pričala, tada je spoznala šta je prava ljubav. Priznaje da je bilo turbulencija, no, sve su ih zajedno pregrmeli.

Raša joj često daje brojne komplimente, što pevačici, ne krije, prija.

- Što kaže moj suprug, to je možda nešto najlepše što mi je u životu rekao a s obzriom na to da mi svaki dan govori kako sam dobra riba, kako imam lepa stopala, kako imam dobro du*e... meni je ego stalno napunjen - pričala je Goca.

Potomstvo

Goca ima ćerku iz prvog braka Lenu, ali ona želi sa Rašom još jedno dete. Bili su na vantelesnoj oplodnji, koja nažalost, nije uspela.

- Najbolja stvar koju mi je rekao je kada smo se vratili iz Praga i kada nam nije uspela vantelesna oplodnja predposlednji put... Nikada neću zaboraviti, vozili smo se autom i on je rekao: "Žuiza", tako me on zove: "Baš me briga da li ću imati svoje biološko dete, ono što je najbitnije to smo ti i ja. Jer i Lena, koja sada već ima 15 godina će jednog dana samo da ode, da nas ostavi, da ide svojim putem i da pravi svoju porodicu i to dete ako ga dobijemo ili ne dobijemo bi otišlo i ostavilo nas... Ja neću da izgubim tebe" - pričala je Tržanova ranije.

Kurir/Glossy

