Zorana Mićanović potresla je javnost kada je ispričala svoju emotivnu priču iz detinjstva i otkrila do sada nepoznate detalje iz privatnog života.

Pevačica je otkrila da ju je majka napustila sa samo pet godina a da je očuh želeo da se smesti u hraniteljsku porodicu jer nikada nije prihvatao.

Vršnjačko nasilje

Takođe, Zorana je otkrila da je godinama trpela vršnjačko nasilje.

- Bila sam dete sa sela, nisam imala stvari koje su druga deca imala. Nisam bila prihvaćena ni zbog pevanja i zbog žanra muzike. Pričali su da ću biti pevaljka, kafanska pevačica, da od mene ništa neće biti. Promenila sam 4-5 škola, trpela sam i fizičko i psihičko vršnjačko nasilje - otkrila je Zorana u emisiji "Pretres".

"Udarali su me stolicom, navijali flašu u vrat"

- Udarali su me, gurali, udarali su me stolicom, nabijali flašicu u vrat. Svašta se dešavalo. Nisu reagovali tada, ni direktori, ni psiholozi... Bar je tako u mom slučaju bilo. Danas te ljude srećem, te koji su me maltretirali... Ne kažem im ništa. Oni sami priđu, traže oproštaj, ali sad je kasno... Uvek sam bila na strani dece koja nemaju, sve sam delila čak i kada ja nemam... I zbog toga sam ispaštala. Ne mogu da shvatim da roditelji ne poznaju svoju decu... - govorila je Zorana.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

