Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović kupila je plac na Avali gde će sagraditi kuću. Njene prve komšije biće folker Mile Kitić i njegova supruga, a stanovnici Avale se raduju što će im i Ceca biti komšinica.

- Ceca je kupila je plac prekoputa naše kuće, tu blizu je i Mile Kitić. Radujemo se sto će nam biti komšinica. Mislim da poznati kupuju imanja u ovom delu Avale zato sto je mirno, a verovatno im fali ta mir i da se malo sklone od gradske guzve - rekao je stariji bračni par koji na Avali godinama ima kuću.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Damir Dervišagić, ATA images

Mile i Marta sagradili vilu od milion evra

Mile i Marta su se pobrinuli da privatnost njihove porodica bude obezbeđena. Kuća ne samo da je opasana zidinama i visokom ogradom, već Kitići na Avali nemaju komšije oko svoje vile. Objekat je pod video - nadzorom, a kuću trenutno čuvaju komšije dok se Mile i Marta ne presele iz Beograda.

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić se uselio u vilu na Avali Foto: Printscrean

Prilaz je afaltiran, a na ulatu se nalazi ogromna crna kapija. U dvorištu je veliki bazen, a prekoputa kuće je polje kukuruza. Ulicu dalje žive meštani koji su bili raspoloženi da pred našim kamerama govore o poznatim komšijama.

- Čuli smo da se doseljava, ništa nije sporno. Ljudi beže iz grada, sigurno im je ovde lepo. Znam da se polako doseljavaju - rekla nam je komšinica iz obližnje kuće.