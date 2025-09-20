Slušaj vest

Mira Škorić uspela je da pobedi opaku bolest, a o svojoj borbi i teškom periodu koji je ostavila iza sebe otvoreno je govorila.

Pevačica je priznala da kada se razbolela je shvatila da na estradi ima jako malo dobrih ljudi.

"Živu su me sahranjivali"

- Desila se moja bolest i odsustvo, borba za život, čoveče. Onda sam shvatila da na estradi ima vrlo malo dobrih ljudi. Najbliže okruženje je tada reklo: "Ona više neće moći da peva!" Mene su živu sahranjivali, četiri puta sam operisana na onkologiji. Mislili su da se neću izboriti, ali ja sam kao feniks, dižem se i padam. Život me je baš šibao i lomio - rekla je Mira i dodala:

- Svima sve opraštam, i najvećim neprijateljima. Samo kažem da se nikada nikome ni slično ne dogodi to što se meni dogodilo.

"Nisam prepoznala da imam karcinom"

Kako je objasnila, ona nije ni slutila da ima karcinom.

- Nisam prepoznala da imam karcinom. Ja sam došla u vrlo završnu fazu bolesti, primetila sam temperature koje su se pojavljivale, kao i umor bez umora. Sve je bilo u redu, i krvna slika, sve. Nažalost, vrlo sam se družila na onkologiji. Četiri puta sam operisana. Malo-malo pa operacija, pa terapije... Imala sam i hemioterapije, ali ne mogu da pričam o tome - rekla je Mira Škorić sa suzama u očima.

