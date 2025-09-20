Slušaj vest

Pevačica Marina Radosavljević, inače nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ na svom Instagram profilu je saopštila da joj se dogodila velika neprijatnost.

Njoj je, kako kaže, zapaljen automobil i pomoćni objekat i dvorištu porodične kuće.

1/4 Vidi galeriju Marina Radosavljević Foto: Printscreen/Facebook, Pritnscreen/Facebook

Marina je podelila fotografije i istakla da čeka brzu reakciju policije.

- U ovoj noći iza nas zapaljen je moj automobil, automobil moje majke i objekat u dvorištu porodične kuće. Šteta je ogromna, ali je najveća trauma što se osećam nesigurno u sopstvenom domu. Ova tiranija traje već skoro 4 godine – napisala je ona uz video i dodala:

- Očekujem brzu reakciju policije i institucija. Javnosti se obraćam jer verujem da niko ne sme biti prepušten samovolji nasilnika. Ono što godinama trpimo su kontinuirani oblici pokušaja ubistva.

Bila brutalno pretučena

Bračni par iz Vrnjačke Banje, Ivan i Tijana Topalović su svojevremeno bili akteri slučaj "pretučene ljubavnice" o kom je brujala cela Banja. Kako se pre dve godine pričalo, supružnici su čak dva puta napali pevačicu Marinu Radosavljević Maki, koja je bila učesnica takmičenja "Zvezde Granda". Naime, u februaru 2022. godine pevačica je dobila batine ispred kluba u Vrnjačkoj Banji, a o tome su tada izveštavali svi mediji.

- Pričalo se da je upravo Tijana naručila prebijanje Marine. Navodno, ona je angažovala dvojicu muškaraca da joj naprave sačekušu, a motiv je, kako se šuškalo, bila ljubomora, jer je sumnjala da je muž vara sa njom - kaže izvor Kurira.

1/7 Vidi galeriju KO JE MARINA RADOSAVLJEVIĆ KOJU JE PREBIO BRAČNI PAR IZ BANJE? Već je krvnički pretučena, imala saobraćajku, a JK je urnisala u ZG Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Zvezda Granda" je tada zadobila stravične povrede, a jedan napadač ju je poprskao suzavcem, dok je drugi oborio na pod.

- Udarali su je pendrekom - kaže izvor i dodaje da je šest meseci kasnije pevačica ponovo napadnuta, ali ovoga puta ju je, kako se sumnja, tukao lično Ivan.

- Bila sam u klubu u VIP loži, kada je kako su mi rekli doleteo Ivan i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko nije ništa preduzeo. Od prvog udarca sam pala u nesvest, ali on je nastavio da me udara - ispričala je u avgustu 2022. godine Radosavljevića za medije i dodala:

- Polomljen mi je prst, jako me boli grudni koš i celo telo, lice mi je unakaženo i imam rusku kragnu. Dobila sam i potres mozga.

Kurir.rs

Pretučena pevačica Marina Radosavljević: