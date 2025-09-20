Slušaj vest

Pevačica Zorana Simeunović imala je veoma tešku sudbinu, a jednom prilikom govorila je o detaljima iz svog života, koji je nije mazio.

Naime, Zorana je pričala kako ju je očuh maltretirao, te kako je bila u domu za nezbrinutu decu.

Zorana Simeunović Foto: Printscreen/Grandmagazin, Darko Veljović

- Očuh me je maltretirao i tukao. Zato je moj mlađi brat uvek bio tu. Zato sam majku i mrzela, jer nikada nije stala iza mene, iza mene je stajao moj mlađi brat koji nije moj pravi brat. On je sad odrastao čovek, koji ima svoju porodicu. Dan kada sam se ja porodila, njegov otac je tada preminuo. Sve sam mu oprostila, nisam ja ta veličina koja treba da sudi - pričala je ona za Hype.

"Bila sam u domu za nezbrinutu decu"

- Bila sam u domu za nezbrinutu decu, najlepši period mog života. To su moje najlepše uspomene. Deca u domu su mahom najkvalitetnija deca, život u domu nije uvek kao "Sivi dom", već pun ljubavi, ali između dece, jer tu nema roditelja. Imala sam najbolju drugaricu i druga, oboje su pokojni. Žao mi je što sam se kasno vratila po njih. Imali su depresiju. Imaš ti tu i srećnih sudbina. Imala sam svoju sobu, svoj džeparac i tad sam volela da radim. I dan danas mi je lepo da imam toplu vodu.

Takođe, jednom je priznala da nije plakala kada joj je majka preminula.

- Kada je moja majka umrla, nisam plakala zato što je ona umrla, ja sam plakala jer sam izgubila nadu da ću imati mamu kakvu svako dete zaslužuje da ima. Mi smo se mesec dana pred njenu smrt ponovo spojile. Veličina čoveka je kada sve oprostiš.

Kurir.rs/Hype

Ne propustiteStarsSNEŽANA ĐURIŠIĆ ISPUNJAVA ŽELJU STEVI SIMEUNOVIĆU! Njegova supruga sve snima: Ovaj trenutak je obeležio slavlje! (VIDEO)
Steva Simeunović
StarsSNEŽANA ĐURIŠIĆ IMALA PROBLEM S PESMOM NA SLAVLJU STEVE I ZORANE! Sama krenula bez orkestra i pokazala kako se to radi, a kad se ovaj čovek umešao NASTAO LOM
IMG-20250514-WA0105.jpg
StarsSTEVA I ZORANA SIMEUNOVIĆ OKUPILI POLA ESTRADE! Evo ko je sve došao na gala veselje: Krenule i suze radosnice! (VIDEO)
hhhhh.jpg
StarsDUPLO SLAVLJE U DOMU STEVE SIMEUNOVIĆA I PEVAČICE! Par priredio gala proslavu prelepim povodom, dekoracija, oduzima dah, OKUPILI POZNATE (VIDEO)
IMG-20250514-WA0002.jpg
StarsSTEVA SIMEUNOVIĆ POSTAO DEDA DVA DANA PRED ĆERKIN PRVI ROĐENDAN! Stigao je unuk Vasilije! Evo šta kaže njegova žena Zorana: Govori da je još mlad!
Steva Simeunovic .jpg
Stars"MOGLA SAM DA UMREM I OSTAVIM DETE NA MILOST I NEMILOST" Zorana Simeunović ekskluzivno o akušerskom nasilju: Posteljicu sam nosila 21 dan, rekli su "dešava se"
366443_250407.01_16_50_00.Still008 copy.jpg

Zorana Simeunović 2 Izvor: Kurir